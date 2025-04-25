Штраф за нарушение воинского учета - отмена штрафа

Оформление штрафов в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК и СП

Военнообязанные граждане имеют право обжаловать наложенные на них штрафы от территориального центра комплектования. Это возможно только в формате обжалования соответствующего постановления ТЦК.

Об этом говорится в материале на портале inseinin.com.ua.

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Как обжаловать штраф от ТЦК

За нарушение правил воинского учета гражданин может быть оштрафован по решению территориального центра комплектования.

Это решение гражданин имеет право обжаловать, если считает его незаконным или некорректным.

Такой вариант возможен, но есть нюансы по обжалованию штрафа от ТЦК.

"Это возможно только путем обжалования постановления в суде", — пояснили юристы.

Каким должно быть решение суда

После рассмотрения вопроса судья должен принять решение о правомерности наложения штрафа на военнообязанного гражданина.

"В случае, если суд признает штраф неправомерным, административное дело будет закрыто", — подчеркнули юристы.

При ином итоге судебного процесса штраф все равно придется платить.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько дней отводит законодательство на уплату штрафа от ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, как долго может длиться процесс обжалования штрафа от ТЦК.