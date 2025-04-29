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Дізнатися про штраф від ТЦК — чи є можливість онлайн

29 квітня 2025 05:31
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Штраф від ТЦК онлайн- чи можна дистанційно дізнатися про штраф
Співробітники ТЦК з документами. Фото: Sobitie
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Інформація про штраф за порушення правил військового обліку може бути отримана лише особисто у приміщенні територіального центру комплектування. Інший варіант – це отримати постанову про штраф поштою.

Про це йдеться у матеріалі на порталі inseinin.com.ua.

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Громадяни, які порушили правила військового обліку і були оштрафовані постановою територіального центру комплектування, мають обов’язково оплатити цей штраф.

Юристи пояснили, де і як можна дізнатися про наявність штрафу.

"Штраф не надходить в електронному вигляді в "Дію" чи інші сервіси", — йдеться у матеріалі.

Як вручається постанова про штраф

Тож дистанційно, онлайн отримати інформацію про штраф від територіального центру комплектування не є можливим.

" Постанова вручається особисто в руки під розпис або надсилається поштою", — зазначається у матеріалі.

І тільки після цього штраф можна буде сплатити.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна сплатити штраф без візиту до територіального центру комплектування.

Додамо, ми повідомляли про те, як довго може тривати оскарження штрафів від ТЦК.

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