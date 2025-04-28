В якому разі ТЦК та СП може звернутися з позовом до суду

Чоловік в ТЦК та СП. Ілюстративне фото: Одеський ОТЦК та СП

У травні 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Відтоді до нього внесли деякі правки. Зокрема, йдеться про покарання для порушників військового обліку.

Про це в суботу, 26 квітня, повідомило NV.

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Якщо громадянин ухиляється від мобілізації, ТЦК та МП може звернутися до суду із позовною заяву, аби порушнику тимчасово заборонили керувати транспортними засобами. Щоправда, таке покарання не застосовуватимуть відносно громадян, які без керування транспортом не матимуть основного законного джерела доходу, а також тих, хто користується транспортом через власну інвалідність або утримання людини з інвалідністю I чи II груп.

Адміністративна відповідальность за порушення правил військового обліку пеоедбачає штраф у розмірі від 8,5 тисячі гривень до 17 тисяч гривень.

Якщо законодавство про оборону та мобілізаційну підготовку порушили посадовці, які не вели військовий облік або вели його з порушеннями, їм загрожує 5 100–8 500 тисяч гривень штрафу.

Нагадаємо, за проживання без прописки можна отримати штраф. Щоправда, сума такого стягнення незначна: не більше 51 гривні.

Також ми повідомляли, що штрафи за порушення військового обліку можна сплачувати дистанційно. Для цього необхідно подати заяву через "Резерв+".