В каком случае ТЦК и СП может обратиться с иском в суд

Мужчина в ТЦК и СП. Иллюстративное фото: Одесский ОТЦК и СП

В мае 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. С тех пор в него внесли некоторые правки. В частности, речь идет о наказании для нарушителей воинского учета.

Об этом в субботу, 26 апреля, сообщило NV.

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Если гражданин уклоняется от мобилизации, ТЦК и МП может обратиться в суд с исковым заявлением, чтобы нарушителю временно запретили управлять транспортными средствами. Правда, такое наказание не будут применять в отношении граждан, которые без управления транспортом лишатся основного законного источника дохода, а также тех, кто пользуется транспортом из-за собственной инвалидности или содержания человека с инвалидностью I или II групп.

Административная ответственность за нарушение правил воинского учета предусматривает штраф в размере от 8,5 тысячи гривен до 17 тысяч гривен.

Если законодательство об обороне и мобилизационной подготовке нарушили должностные лица, которые не вели воинский учет или вели его с нарушениями, им грозит 5 100-8 500 тысяч гривен штрафа.

Напомним, за проживание без прописки можно получить штраф. Правда, сумма такого взыскания незначительна: не более 51 гривны.

Также мы сообщали, что штрафы за нарушение воинского учета можно платить дистанционно. Для этого необходимо подать заявление через "Резерв+".