Штраф от ТЦК онлайн- можно ли дистанционно узнать о штрафе

Сотрудники ТЦК с документами. Фото: Sobitie

Информация о штрафе за нарушение правил воинского учета может быть получена только лично в помещении территориального центра комплектования. Другой вариант — это получить постановление о штрафе по почте.

Об этом говорится в материале на портале inseinin.com.ua.

Реклама

Читайте также:

Поступает ли информация о штрафе онлайн

Граждане, которые нарушили правила воинского учета и были оштрафованы постановлением территориального центра комплектования, должны обязательно оплатить этот штраф.

Юристы объяснили, где и как можно узнать о наличии штрафа.

"Штраф не поступает в электронном виде в "Дію" или другие сервисы", — говорится в материале.

Как вручается постановление о штрафе

Поэтому дистанционно, онлайн получить информацию о штрафе от территориального центра комплектования не представляется возможным.

"Постановление вручается лично в руки под роспись или направляется по почте", — отмечается в материале.

И только после этого штраф можно будет оплатить.

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли оплатить штраф без визита в территориальный центр комплектования.

Добавим, мы сообщали о том, как долго может длиться обжалование штрафов от ТЦК.