Штраф от ТЦК онлайн- можно ли дистанционно узнать о штрафе

Узнать о штрафе от ТЦК — есть ли возможность онлайн
Информация о штрафе за нарушение правил воинского учета может быть получена только лично в помещении территориального центра комплектования. Другой вариант — это получить постановление о штрафе по почте.
Об этом говорится в материале на портале inseinin.com.ua.
Поступает ли информация о штрафе онлайн
Граждане, которые нарушили правила воинского учета и были оштрафованы постановлением территориального центра комплектования, должны обязательно оплатить этот штраф.
Юристы объяснили, где и как можно узнать о наличии штрафа.
"Штраф не поступает в электронном виде в "Дію" или другие сервисы", — говорится в материале.
Как вручается постановление о штрафе
Поэтому дистанционно, онлайн получить информацию о штрафе от территориального центра комплектования не представляется возможным.
"Постановление вручается лично в руки под роспись или направляется по почте", — отмечается в материале.
И только после этого штраф можно будет оплатить.
Напомним, мы ранее писали о том, можно ли оплатить штраф без визита в территориальный центр комплектования.
Добавим, мы сообщали о том, как долго может длиться обжалование штрафов от ТЦК.
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