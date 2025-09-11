Видео
Кто может оплатить штраф в "Резерв+" — объяснение Минобороны

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 05:50
Штраф от ТЦК в Резерв+ - кто имеет право платить
"Резерв+", где можно оплатить штраф от ТЦК. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В мобильном приложении "Резерв+" можно оплатить не все штрафы от территориального центра комплектования. В Минобороны объяснили, когда именно, при каких условиях разрешается платить штраф в "Резерв+".

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Когда можно оплатить штраф через "Резерв+"

В Министерстве обороны Украины объяснили, штрафы за какие нарушения можно оплатить в приложении "Резерв+".

Это такие нарушения, когда военнообязанный гражданин:

  • не прибыл по повестке в ТЦК и СП;
  • не стал на воинский учет, когда исполнилось 25 лет;
  • не стал на воинский учет по новому адресу;
  • не стал на воинский учет по прибытии из учреждения исполнения наказаний;
  • не стал на воинский учет по месту пребывания как ВПЛ;
  • не состоял на воинском учете по месту жительства, работы или учебы;
  • не предоставил имущество (здания, сооружения, транспорт) во время мобилизации;
  • не прошел или отказался от прохождения ВВК.

Что будет после уплаты штрафа

В Минобороны заверили, что после оплаты штрафа через "Резерв+" красная лента с предупреждением о нарушении в приложении исчезает.

"Весь процесс обычно длится около 4 дней", — подчеркнули в военном ведомстве.

Для того же, чтобы увидеть свой актуальный статус, после уплаты штрафа надо обновить военный документ в "Резерв+".

Напомним, мы ранее писали о том, кому грозят повторные штрафы от ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, когда штраф ТЦК автоматически аннулируется.

Минобороны штраф военный учет ТЦК и СП резерв
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
