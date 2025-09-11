Штраф от ТЦК в Резерв+ - кто имеет право платить

"Резерв+", где можно оплатить штраф от ТЦК. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В мобильном приложении "Резерв+" можно оплатить не все штрафы от территориального центра комплектования. В Минобороны объяснили, когда именно, при каких условиях разрешается платить штраф в "Резерв+".

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Когда можно оплатить штраф через "Резерв+"

В Министерстве обороны Украины объяснили, штрафы за какие нарушения можно оплатить в приложении "Резерв+".

Это такие нарушения, когда военнообязанный гражданин:

не прибыл по повестке в ТЦК и СП;

не стал на воинский учет, когда исполнилось 25 лет;

не стал на воинский учет по новому адресу;

не стал на воинский учет по прибытии из учреждения исполнения наказаний;

не стал на воинский учет по месту пребывания как ВПЛ;

не состоял на воинском учете по месту жительства, работы или учебы;

не предоставил имущество (здания, сооружения, транспорт) во время мобилизации;

не прошел или отказался от прохождения ВВК.

Что будет после уплаты штрафа

В Минобороны заверили, что после оплаты штрафа через "Резерв+" красная лента с предупреждением о нарушении в приложении исчезает.

"Весь процесс обычно длится около 4 дней", — подчеркнули в военном ведомстве.

Для того же, чтобы увидеть свой актуальный статус, после уплаты штрафа надо обновить военный документ в "Резерв+".

