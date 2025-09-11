Штраф от ТЦК в Резерв+ - кто имеет право платить

Кто может оплатить штраф в "Резерв+" — объяснение Минобороны
В мобильном приложении "Резерв+" можно оплатить не все штрафы от территориального центра комплектования. В Минобороны объяснили, когда именно, при каких условиях разрешается платить штраф в "Резерв+".
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Когда можно оплатить штраф через "Резерв+"
В Министерстве обороны Украины объяснили, штрафы за какие нарушения можно оплатить в приложении "Резерв+".
Это такие нарушения, когда военнообязанный гражданин:
- не прибыл по повестке в ТЦК и СП;
- не стал на воинский учет, когда исполнилось 25 лет;
- не стал на воинский учет по новому адресу;
- не стал на воинский учет по прибытии из учреждения исполнения наказаний;
- не стал на воинский учет по месту пребывания как ВПЛ;
- не состоял на воинском учете по месту жительства, работы или учебы;
- не предоставил имущество (здания, сооружения, транспорт) во время мобилизации;
- не прошел или отказался от прохождения ВВК.
Что будет после уплаты штрафа
В Минобороны заверили, что после оплаты штрафа через "Резерв+" красная лента с предупреждением о нарушении в приложении исчезает.
"Весь процесс обычно длится около 4 дней", — подчеркнули в военном ведомстве.
Для того же, чтобы увидеть свой актуальный статус, после уплаты штрафа надо обновить военный документ в "Резерв+".
