Головна ТЦК Електронна черга до ТЦК — як вплинула на роботу військкоматів

Електронна черга до ТЦК — як вплинула на роботу військкоматів

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 04:30
Електронна черга до ТЦК та СП — чи полегшила роботу представникам військкоматів
Електронна черга до ТЦК та СП. Фото: Міноборони України

В Україні офіційно функціонує електронначерга до ТЦК та СП. Наразі така цифровізація несуттєво полегшує роботу представників військкомату, але в подальшому сервіс вдосконалюватимуть.

Про це в інтерв'ю речнику Міністерства оборони України Оресту Дрималовському повідомив речник Київського обласного ТЦК та СП Олег Байдак.

Реклама
Читайте також:

З якими труднощами стикаються працівники ТЦК через електронну чергу

За словами Олега Байдака, максимальна пропускна спроможність ТЦК та СП становить 70–80 людей на день Коли не було електронної черги, до військкомату щодня приходили до 600 людей. Наразі ж обробляти всі електронні запити складно, оскільки 90% військовозобов'язаних обирають видачу бронювання, тоді як спочатку мають пройти оформлення реєстрації.

"Опрацювати ці всі запити дуже важко, але ми намагаємося. Ця система все одно потрібна. Це все одно краще, ніж нічого, краще, ніж жива черга. Те, що впроваджується зараз на постійній основі, сподіваюся, із часом вдосконалиться й ми вийдемо на потрібний усім нам рівень", — підсумував представник ТЦК.

Нагадаємо, станом на другу половину серпня поточного року в Україні унормували сервіс електронної черги на прийом у ТЦК та СП. Від травня минулого року він працював у тестовому режимі. 

Також ми повідомляли про впровадження електронного кабінету для працівників ВЛК. Усі постанови комісій тепер доступні в онлайн-форматі.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
