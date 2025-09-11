Видео
Главная ТЦК Электронная очередь в ТЦК — как повлияла на работу военкоматов

Электронная очередь в ТЦК — как повлияла на работу военкоматов

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 04:30
Электронная очередь в ТЦК и СП — облегчила ли работу представителям военкоматов
Электронная очередь в ТЦК и СП. Фото: Минобороны Украины

В Украине официально функционирует электронная очередь в ТЦК и СП. На данный момент такая цифровизация несущественно облегчает работу представителей военкомата, но в дальнейшем сервис будут совершенствовать.

Об этом в интервью спикеру Министерства обороны Украины Оресту Дрималовскому сообщил представитель Киевского областного ТЦК и СП Олег Байдак.

Читайте также:

С какими трудностями сталкиваются работники ТЦК из-за электронной очереди

По словам Олега Байдака, максимальная пропускная способность ТЦК и СП составляет 70–80 человек в день. Когда не было электронной очереди, в военкомат ежедневно приходили до 600 человек. Сейчас же обрабатывать все электронные запросы сложно, поскольку 90% военнообязанных выбирают выдачу бронирования, тогда как сначала должны пройти оформление регистрации.

"Обработать эти все запросы очень трудно, но мы стараемся. Эта система все равно нужна. Это все равно лучше, чем ничего, лучше, чем живая очередь. То, что внедряется сейчас на постоянной основе, надеюсь, со временем усовершенствуется и мы выйдем на нужный всем нам уровень", — подытожил представитель ТЦК.

Напомним, по состоянию на вторую половину августа текущего года в Украине унормировали сервис электронной очереди на прием в ТЦК и СП. С мая прошлого года он работал в тестовом режиме.

Также мы сообщали о внедрении электронного кабинета для работников ВВК. Все постановления комиссий теперь доступны в онлайн-формате.

военкомат мобилизация ТЦК и СП военнообязанные электронная очередь
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
