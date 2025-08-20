Правительство нормировало использование электронной очереди в ТЦК

В Украине унормировали использование электронной очереди в ТЦК
Кабинет Министров Украины нормировал использование сервиса электронной очереди на прием в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Соответствующие изменения в пункт 9 Положения о ТЦК и СП, одобренные на заседании правительства в среду, 20 августа.
Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны Украины.
Электронная очередь в ТЦК окончательно заработала — детали
Итак, сегодня правительство по инициативе Министерства обороны окончательно нормировало использование сервиса электронной очереди в ТЦК и СП.
"Таким образом реализуем наши ключевые приоритеты: человекоцентричность, цифровизация процессов, свободное взаимодействие государства и граждан, удобные услуги. Убираем "живые" очереди под Центрами комплектования, усиливаем безопасность, ускоряем и упорядочиваем процедуры приема граждан", — заявил глава Минобороны Денис Шмыгаль.
Отметим, что сервис электронной очереди в ТЦК в тестовом режиме работал с мая прошлого года.
С 1 мая 2025 года сервис заработал на обновленной платформе. Здесь военнообязанные самостоятельно могут выбрать свой ТЦК и СП по месту учета или фактической регистрации и получить SMS с датой и временем визита.
В оборонном ведомстве отметили, что принятое решение является одним из шагов формирования экосистемы е-ТЦК и имеет целью упростить доступ граждан к сервисам, связанным с военным учетом.
Напомним, что недавно в приложении "Резерв+" добавили уплату штрафа за неприбытие по повестке.
Также мы объясняли, почему не исчезает статус "в розыске" после уплаты штрафа в "Резерв+".
Читайте Новини.LIVE!