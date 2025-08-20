Видео
Главная ТЦК В Украине унормировали использование электронной очереди в ТЦК

В Украине унормировали использование электронной очереди в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 20:32
Правительство нормировало использование электронной очереди в ТЦК
Мужчина держит телефон и пытается стать в электронную очередь. Иллюстративное фото: Минобороны

Кабинет Министров Украины нормировал использование сервиса электронной очереди на прием в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Соответствующие изменения в пункт 9 Положения о ТЦК и СП, одобренные на заседании правительства в среду, 20 августа.

Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны Украины.

Читайте также:

Электронная очередь в ТЦК окончательно заработала — детали

Итак, сегодня правительство по инициативе Министерства обороны окончательно нормировало использование сервиса электронной очереди в ТЦК и СП.

"Таким образом реализуем наши ключевые приоритеты: человекоцентричность, цифровизация процессов, свободное взаимодействие государства и граждан, удобные услуги. Убираем "живые" очереди под Центрами комплектования, усиливаем безопасность, ускоряем и упорядочиваем процедуры приема граждан", — заявил глава Минобороны Денис Шмыгаль.

Отметим, что сервис электронной очереди в ТЦК в тестовом режиме работал с мая прошлого года.

С 1 мая 2025 года сервис заработал на обновленной платформе. Здесь военнообязанные самостоятельно могут выбрать свой ТЦК и СП по месту учета или фактической регистрации и получить SMS с датой и временем визита.

В оборонном ведомстве отметили, что принятое решение является одним из шагов формирования экосистемы е-ТЦК и имеет целью упростить доступ граждан к сервисам, связанным с военным учетом.

ТЦК
Скриншот сообщения Шмыгаля/Facebook

Напомним, что недавно в приложении "Резерв+" добавили уплату штрафа за неприбытие по повестке.

Также мы объясняли, почему не исчезает статус "в розыске" после уплаты штрафа в "Резерв+".

Денис Шмыгаль Минобороны мобилизация война в Украине ТЦК и СП электронная очередь
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
