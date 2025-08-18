Чому після сплати штрафу в "Резерв+" знову з'являється інформація про розшук

Сплата штрафа в "Резерв" — чому не зникає статус "У розшуку"
У липні в "Резерв+" запустили бета-тестування нової функції, яка дозволяє військовозобов'язаним сплачувати лише 50% штрафу. Послуга доступна в режимі онлайн, але трапляються випадки, коли після сплати штрафу статус "У розшуку" знову з'являється в застосунку.
Про те, чому так стається та як таку помилку виправити, повідомили фахівці юридичної компанії INSEININ.
Як у "Резерв+" сплатити штраф від ТЦК
Якщо громадянина оштрафували, у застосунку з'являється сповіщення у вигляді червоної стрічки з написом "ТЦК звернувся до Нацполіції, щоб Вас розшукати й доставити для складання постанови". Щоб сплатити заборгованість, треба перейти до розділу "Штрафи онлайн" і створити заяву про визнання порушення. Після цього система згенерує рахунок, який можна сплатити в банку або за допомогою платіжних систем, наприклад, "Приват24". Статус "У розшуку" має зникнути впродовж 3–5 днів після внесення коштів.
Чому інформація про розшук може з'явитися знову після сплати штрафу
Причини повторної появи інформації про розшук:
- технічний збій у системі: оновлення даних у реєстрі "Оберіг" може зайняти час;
- неусунення юридичної причини: якщо порушник сплатив штраф, але повторює порушення, за яке на нього цей покарання накладали, наприклад, ігнорує повторну повістку;
- система нарахувала штраф помилково без відповідної постанови ТЦК.
Як діяти в разі повторного оголошення в розшук:
- оновити дані в "Резерв+", якщо ж упродовж доби після цього статус не зміниться, повторити операцію;
- перевірити в розділі "Штрафи" наявність постанови від ТЦК: без підтвердження сплачувати не варто;
- подати заяву про зняття з розшуку з копією квитанції про сплату штрафу до ТЦК та СП, а в разі відмови звернутися до суду;
- якщо ситуація складна, наприклад, військовозобов'язаний перебуває за кордоном або має бронювання, йому варто проконсультуватися з військовим адвокатом.
Правознавці радять військовозобов'язаним не ігнорувати повістки після сплати штрафу. Також не варто встановлювати додаток, якщо сумніваєтеся в даних. Щоправда, від розшуку це все одно не захистить, адже реєстр працює незалежно.
Раніше адвокат Юрій Айвазян пояснив, як військовозобов'язані можуть знятися з розшуку. Питання можна вирішити як у суді, так і без судового втручання.
Також ми повідомляли, що ТЦК не має права оголошувати військовозобов'язаних у розшук, щойно ті досягли 25-річчя. Призовники не зобов'язані приходити до військкомату, якщо не отримали повістку.
Читайте Новини.LIVE!