Сплата штрафа в "Резерв" — чому не зникає статус "У розшуку"

Сплата штрафа в "Резерв" — чому не зникає статус "У розшуку"

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 08:29
Чому після сплати штрафу в "Резерв+" знову з'являється інформація про розшук
Інформація про розшук у "Резерв+". Фото: vsn.ua

У липні в "Резерв+" запустили бета-тестування нової функції, яка дозволяє військовозобов'язаним сплачувати лише 50% штрафу. Послуга доступна в режимі онлайн, але трапляються випадки, коли після сплати штрафу статус "У розшуку" знову з'являється в застосунку.

Про те, чому так стається та як таку помилку виправити, повідомили фахівці юридичної компанії INSEININ.

Як у "Резерв+" сплатити штраф від ТЦК

Якщо громадянина оштрафували, у застосунку з'являється сповіщення у вигляді  червоної стрічки з написом "ТЦК звернувся до Нацполіції, щоб Вас розшукати й доставити для складання постанови". Щоб сплатити заборгованість, треба перейти до розділу "Штрафи онлайн" і створити заяву про визнання порушення. Після цього система згенерує рахунок, який можна сплатити в банку або за допомогою платіжних систем, наприклад, "Приват24". Статус "У розшуку" має зникнути впродовж 3–5 днів після внесення коштів.

Читайте також:

Чому інформація про розшук може з'явитися знову після сплати штрафу

Причини повторної появи інформації про розшук:

  • технічний збій у системі: оновлення даних у реєстрі "Оберіг" може зайняти час;
  • неусунення юридичної причини: якщо порушник сплатив штраф, але повторює порушення, за яке на нього цей покарання накладали, наприклад, ігнорує повторну повістку;
  • система нарахувала штраф помилково без відповідної постанови ТЦК.

Як діяти в разі повторного оголошення в розшук:

  • оновити дані в "Резерв+", якщо ж упродовж доби після цього статус не зміниться, повторити операцію;
  • перевірити в розділі "Штрафи" наявність постанови від ТЦК: без підтвердження сплачувати не варто;
  • подати заяву про зняття з розшуку з копією квитанції про сплату штрафу до ТЦК та СП, а в разі відмови звернутися до суду;
  • якщо ситуація складна, наприклад, військовозобов'язаний перебуває за кордоном або має бронювання, йому варто проконсультуватися з військовим адвокатом.

Правознавці радять військовозобов'язаним не ігнорувати повістки після сплати штрафу. Також не варто встановлювати додаток, якщо сумніваєтеся в даних. Щоправда, від розшуку це все одно не захистить, адже реєстр працює незалежно.

Раніше адвокат Юрій Айвазян пояснив, як військовозобов'язані можуть знятися з розшуку. Питання можна вирішити як у суді, так і без судового втручання.

Також ми повідомляли, що ТЦК не має права оголошувати військовозобов'язаних у розшук, щойно ті досягли 25-річчя. Призовники не зобов'язані приходити до військкомату, якщо не отримали повістку.

Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
