Розшук від ТЦК після 25 років -коли це можливо

Робота групи оповіщення ТЦК. Фото: "Вичерпно Черкаси"

Якщо призовник після досягнення 25-річного віку не отримав повістку від територіального центру комплектування, він не повинен сам з’являтися до ТЦК для зміни статусу на військовозобов’язаного. Тому ТЦК не має права оголошувати такого громадянина у розшук.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Оголошення у розшук відразу після 25-річчя

До юристів звернувся громадянин, якому нещодавно виповнилося 25 років, тож він став військовозобов’язаним і, маючи на роботі можливість оформити бронювання, вирішив використати цю можливість.

Але йому подзвонили із територіального центру комплектування і заявили, що він оголошений у розшук відразу після досягнення 25-річчя, бо не став на облік у новому статусі "військовозобов’язаний".

Громадянин поцікавився, чи законною є така дія ТЦК.

Чи законні такі дії ТЦК

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що просто так оголосити громадянина у розшук неможливо.

"Без повістки Ви не мали обов'язку йти до ТЦК та ставати на облік військовозобов'язаних", — підкреслив юрист.

Тож, наголосив Айвазян, якщо територіальний центр комплектування не прислав громадянину повістку, у якій було б зазначено про необхідність прийти до ТЦК і змінити статус із призовника на військовозобов’язаного — його не можуть оголосити у розшук, бо він нічого не порушив.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які є вісім головних підстав для подання громадянина в розшук ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, як саме ТЦК оголошує порушників у розшук.