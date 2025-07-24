Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Розшук відразу після 25-річчя — чи має ТЦК таке право

Розшук відразу після 25-річчя — чи має ТЦК таке право

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 00:30
Розшук від ТЦК після 25 років -коли це можливо
Робота групи оповіщення ТЦК. Фото: "Вичерпно Черкаси"

Якщо призовник після досягнення 25-річного віку не отримав повістку від територіального центру комплектування, він не повинен сам з’являтися до ТЦК для зміни статусу на військовозобов’язаного. Тому ТЦК не має права оголошувати такого громадянина у розшук.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Оголошення у розшук відразу після 25-річчя

До юристів звернувся громадянин, якому нещодавно виповнилося 25 років, тож він став військовозобов’язаним і, маючи на роботі можливість оформити бронювання, вирішив використати цю можливість.

Але йому подзвонили із територіального центру комплектування і заявили, що він оголошений у розшук відразу після досягнення 25-річчя, бо не став на облік у новому статусі "військовозобов’язаний".

Громадянин поцікавився, чи законною є така дія ТЦК.

Чи законні такі дії ТЦК

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що просто так оголосити громадянина у розшук неможливо.

"Без повістки Ви не мали обов'язку йти до ТЦК та ставати на облік військовозобов'язаних", — підкреслив юрист.

Тож, наголосив Айвазян, якщо територіальний центр комплектування не прислав громадянину повістку, у якій було б зазначено про необхідність прийти до ТЦК і змінити статус із призовника на військовозобов’язаного — його не можуть оголосити у розшук, бо він нічого не порушив.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які є вісім головних підстав для подання громадянина в розшук ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, як саме ТЦК оголошує порушників у розшук.

бронювання ТЦК та СП військовозобов'язані розшук призовник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації