Розыск от ТЦК после 25 лет - когда это возможно

Розыск сразу после 25-летия — имеет ли ТЦК такое право
Если призывник после достижения 25-летнего возраста не получил повестку от территориального центра комплектования, он не должен сам являться в ТЦК для изменения статуса на военнообязанного. Поэтому ТЦК не имеет права объявлять такого гражданина в розыск.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Объявление в розыск сразу после 25-летия
К юристам обратился гражданин, которому недавно исполнилось 25 лет, поэтому он стал военнообязанным и, имея на работе возможность оформить бронирование, решил использовать эту возможность.
Но ему позвонили из территориального центра комплектования и заявили, что он объявлен в розыск сразу после достижения 25-летия, потому что не стал на учет в новом статусе "военнообязанный".
Гражданин поинтересовался, законно ли такое действие ТЦК.
Законны ли такие действия ТЦК
Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что просто так объявить гражданина в розыск невозможно.
"Без повестки Вы не имели обязанности идти в ТЦК и становиться на учет военнообязанных", — подчеркнул юрист.
Поэтому, подчеркнул Айвазян, если территориальный центр комплектования не прислал гражданину повестку, в которой было бы указано о необходимости прийти в ТЦК и изменить статус с призывника на военнообязанного — его не могут объявить в розыск, потому что он ничего не нарушил.
Напомним, мы ранее писали о том, какие есть восемь главных оснований для подачи гражданина в розыск ТЦК.
Добавим, мы сообщали о том, как именно ТЦК объявляет нарушителей в розыск.
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