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Главная ТЦК Розыск сразу после 25-летия — имеет ли ТЦК такое право

Розыск сразу после 25-летия — имеет ли ТЦК такое право

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 00:30
Розыск от ТЦК после 25 лет - когда это возможно
Работа группы оповещения ТЦК. Фото: "Вичерпно Черкаси"

Если призывник после достижения 25-летнего возраста не получил повестку от территориального центра комплектования, он не должен сам являться в ТЦК для изменения статуса на военнообязанного. Поэтому ТЦК не имеет права объявлять такого гражданина в розыск.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Объявление в розыск сразу после 25-летия

К юристам обратился гражданин, которому недавно исполнилось 25 лет, поэтому он стал военнообязанным и, имея на работе возможность оформить бронирование, решил использовать эту возможность.

Но ему позвонили из территориального центра комплектования и заявили, что он объявлен в розыск сразу после достижения 25-летия, потому что не стал на учет в новом статусе "военнообязанный".

Гражданин поинтересовался, законно ли такое действие ТЦК.

Законны ли такие действия ТЦК

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что просто так объявить гражданина в розыск невозможно.

"Без повестки Вы не имели обязанности идти в ТЦК и становиться на учет военнообязанных", — подчеркнул юрист.

Поэтому, подчеркнул Айвазян, если территориальный центр комплектования не прислал гражданину повестку, в которой было бы указано о необходимости прийти в ТЦК и изменить статус с призывника на военнообязанного — его не могут объявить в розыск, потому что он ничего не нарушил.

Напомним, мы ранее писали о том, какие есть восемь главных оснований для подачи гражданина в розыск ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, как именно ТЦК объявляет нарушителей в розыск.

бронирование ТЦК и СП военнообязанные розыск призывник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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