Почему после уплаты штрафа в "Резерв+" снова появляется информация о розыске

В июле в "Резерв+" запустили бета-тестирование новой функции, которая позволяет военнообязанным платить только 50% штрафа. Услуга доступна в режиме онлайн, но бывают случаи, когда после уплаты штрафа статус "В розыске" снова появляется в приложении.



О том, почему так происходит и как такую ошибку исправить, сообщили специалисты юридической компании INSEININ.

Как в "Резерв+" оплатить штраф от ТЦК

Если гражданина оштрафовали, в приложении появляется уведомление в виде красной ленты с надписью "ТЦК обратился в Нацполицию, чтобы Вас разыскать и доставить для составления постановления". Чтобы оплатить задолженность, надо перейти в раздел "Штрафы онлайн" и создать заявление о признании нарушения. После этого система сгенерирует счет, который можно оплатить в банке или с помощью платежных систем, например, "Приват24". Статус "В розыске" должен исчезнуть в течение 3–5 дней после внесения средств.

Почему информация о розыске может появиться снова после уплаты штрафа

Причины повторного появления информации о розыске:

технический сбой в системе: обновление данных в реестре "Оберіг" может занять время;

неустранение юридической причины: если нарушитель оплатил штраф, но повторяет нарушение, за которое на него это наказание накладывали, например, игнорирует повторную повестку;

система насчитала штраф по ошибке без соответствующего постановления ТЦК.

Как действовать в случае повторного объявления в розыск:

обновить данные в "Резерв+", если же в течение суток после этого статус не изменится, повторить операцию;

проверить в разделе "Штрафы" наличие постановления от ТЦК: без подтверждения оплачивать не стоит;

подать заявление о снятии с розыска с копией квитанции об уплате штрафа в ТЦК и СП, а в случае отказа обратиться в суд;

если ситуация сложная, например, военнообязанный находится за границей или имеет бронирование, ему стоит проконсультироваться с военным адвокатом.

Правоведы советуют военнообязанным не игнорировать повестки после уплаты штрафа. Также не стоит устанавливать приложение, если сомневаетесь в данных. Правда, от розыска это все равно не защитит, ведь реестр работает независимо.

Ранее адвокат Юрий Айвазян объяснил, как военнообязанные могут сняться с розыска. Вопрос можно решить как в суде, так и без судебного вмешательства.

Также мы сообщали, что ТЦК не имеет права объявлять военнообязанных в розыск, как только те достигли 25-летия. Призывники не обязаны приходить в военкомат, если не получили повестку.