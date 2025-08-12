Сплата штрафу за неприбуття за повісткою — як це зробити через "Резерв+"

Застосунок "Резерв+" у телефоні. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

У липні в застосунку "Резерв+" запрацював сервіс сплати штрафу за порушення військового обліку, а саме — несвоєчасне уточнення даних. Відтепер є можливість сплатити й за інше порушення — неприбуття за повісткою.

Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Як працює алгоритм сплати штрафу за неприбуття за повісткою

У Міноборони зазначили, що сплата штрафу за неприбуття за повісткою працює так само, як і за невчасне уточнення даних. Процес складається з таких кроків:

необхідно завантажити додаток "Резерв+";

перейти до розділу "Штрафи онлайн" та подати заяву про визнання правопорушення ';

протягом трьох днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього у вас з'явиться можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 гривень — 50% від повної суми. На сплату штрафу є 20 днів.

"Якщо не сплатити впродовж цього терміну, доведеться сплатити повну суму — 17 000 гривень. У разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме 34 000 гривень", — йдеться у повідомленні

Далі в Міноборони розповіли, що після сплати штрафу червона стрічка зникне. Зазвичай процес триває приблизно чотири дні. Для того щоб побачити свій актуальний статус, після сплати штрафу необхідно оновити військовий документ у "Резерв+".

"Нагадуємо, що обов'язок виконувати вимоги військового обліку зберігається. Тому повістки можуть надходити й надалі. Систематичне ігнорування повісток стане підставою для притягнення до кримінальної відповідальності та інших правових обмежень", — резюмували в Міноборони.

