Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка У "Резерв+" додали сплату штрафу за неприбуття за повісткою

У "Резерв+" додали сплату штрафу за неприбуття за повісткою

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 07:30
Сплата штрафу за неприбуття за повісткою — як це зробити через "Резерв+"
Застосунок "Резерв+" у телефоні. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

У липні в застосунку "Резерв+" запрацював сервіс сплати штрафу за порушення військового обліку, а саме — несвоєчасне уточнення даних. Відтепер є можливість сплатити й за інше порушення — неприбуття за повісткою.

Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Реклама
Читайте також:

Як працює алгоритм сплати штрафу за неприбуття за повісткою

У Міноборони зазначили, що сплата штрафу за неприбуття за повісткою працює так само, як і за невчасне уточнення даних. Процес складається з таких кроків:

  • необхідно завантажити додаток "Резерв+";
  • перейти до розділу "Штрафи онлайн" та подати заяву про визнання правопорушення ';
  • протягом трьох днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього у вас з'явиться можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 гривень — 50% від повної суми. На сплату штрафу є 20 днів.

"Якщо не сплатити впродовж цього терміну, доведеться сплатити повну суму — 17 000 гривень. У разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме 34 000 гривень", — йдеться у повідомленні

Далі в Міноборони розповіли, що після сплати штрафу червона стрічка зникне. Зазвичай процес триває приблизно чотири дні. Для того щоб побачити свій актуальний статус, після сплати штрафу необхідно оновити військовий документ у "Резерв+".

"Нагадуємо, що обов'язок виконувати вимоги військового обліку зберігається. Тому повістки можуть надходити й надалі. Систематичне ігнорування повісток стане підставою для притягнення до кримінальної відповідальності та інших правових обмежень", — резюмували в Міноборони.

Зазначимо, що нещодавно ми писали про те, хто може отримати повторну повістку.

Крім того, ми повідомляли, скільки разів ТЦК можуть накласти штраф на громадянина.

штраф додаток мобілізація повістки війна в Україні резерв
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації