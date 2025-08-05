Мобілізація в Україні — хто може отримати повторну повістку від ТЦК

Бойова повістка. Фото: Львівська районна держадміністрація

В Україні продовжується загальна мобілізація та воєнний стан. Згідно закону, чоловіки, які не з'явились в ТЦК з першого разу, можуть отримати повторну повістку, а у разі ігнорування можуть бути певні наслідки.

Про це повідомляє "24 Канал".

Реклама

Читайте також:

Кому ТЦК можуть відправити повторну повістку та які наслідки за ігнорування

Згідно з чинним законодавством України, усі військовозобов’язані мають у семиденний строк повідомляти територіальні центри комплектування про зміну будь-яких облікових даних. Зокрема, це стосується переїзду, зміни місця роботи, сімейного статусу та інших подібних обставин.

У зв’язку з цим повістку можуть повторно вручити — як для проходження ВЛК (якщо минуло більше року з останнього огляду), так і для уточнення облікових даних або підстав для відстрочки.

У випадку невиконання обов’язків, передбачених для військовозобов’язаних та резервістів, їм можуть тимчасово заборонити керування власним транспортом.

Якщо повістки ігноруються, ТЦК має право звернутися до Нацполіції для адміністративного затримання та примусової доставки особи. Якщо таке затримання неможливе, надсилається письмова вимога. У разі її ігнорування протягом 10 днів, ТЦК подає клопотання до суду про тимчасове позбавлення права керування транспортним засобом.

Водночас обмеження не застосовується у випадках, коли автомобіль є єдиним джерелом заробітку або необхідний для догляду за особою з інвалідністю.

"Вимога ТЦК — це не повістка ТЦК. Зверніть увагу, що ТЦК подає щодо вас позов для обмеження в праві керування у разі невиконання вами вимоги, а не повістки. Це два різні юридичні терміни. Якщо раніше з повісткою ТЦК потрібно було якось ще морочитися, щоб вручити її особисто, то вимога вважається доправленою автоматично у разі надсилання рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу громадянина", — зазначив юрист Роман Сімутін в коментарі для ТСН.

Також додамо, що за неявку за повісткою передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу, а в разі ухилення від мобілізації — кримінальна відповідальність: від обмеження волі до трьох років до позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, днями Міноборони України анонсували тестування нової функції у застосунку "Резерв+". Вже незабаром громадяни зможуть сплатити штраф за неявку до ТЦК за повісткою. Тобто, у українців буде можливість зробити це дистанційно.

Також нещодавно ми писали, чи мають право ТЦК відправляти бойову повістку поштою.