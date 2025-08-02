Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Бойова повістка поштою — чи має ТЦК таке право

Бойова повістка поштою — чи має ТЦК таке право

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 06:30
Бойові повістки — чи надсилають бойові повістки поштою
Вручення повістки громадянину. Фото: "Новини.PRO"

Військовозобов’язаний після успішного проходження військово-лікарської комісії відтепер може отримати бойову повістку не у приміщенні ТЦК. З липня 2025 року мобілізаційне розпорядження можна буде надсилати поштою.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Чи законним є відправка бойової повістки поштою

Раніше бойові повістки, вони ж — мобілізаційні розпорядження, вручалися тільки особисто, в руки військовозобов’язаному громадянину.

Та у липні 2025 року у процес вручення цієї повістки були внесені зміни.

"На основі результатів проведення медичного огляду повістка щодо призову на військову службу надсилається районним (міським) територіальним центром комплектування засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення з повідомленням про вручення на адресу їх місця проживання", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Коли бойова повістка поштою вважатиметься врученою

Юрист визнав, що поки не існує прецедентів і розуміння того, як саме мобілізаційне розпорядження — за невиконання вимог якого настає уже не адміністративна, а кримінальна відповідальність — буде вважатися врученим.

"Я сподіваюсь, що саме така повістка буде вважатись врученою лише за умови отримання листа персонально військовозобов'язаним. Проте, побачимо, поки що роз'яснень жодних немає, окрім змін у постанові", — підкреслив Айвазян.

Втім, головне у процесі вручення бойових повісток — це те, що їх відтепер можуть вручати не тільки особисто, у приміщенні ТЦК, а і дистанційно.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що таке бойова повістка і чим відрізняється від звичайної.

Додамо, ми повідомляли про те, чи може бойова повістка бути надіслана заброньованому.

пошта повістки ТЦК та СП військовозобов'язані бойова повістка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації