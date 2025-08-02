Бойові повістки — чи надсилають бойові повістки поштою

Вручення повістки громадянину. Фото: "Новини.PRO"

Військовозобов’язаний після успішного проходження військово-лікарської комісії відтепер може отримати бойову повістку не у приміщенні ТЦК. З липня 2025 року мобілізаційне розпорядження можна буде надсилати поштою.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Раніше бойові повістки, вони ж — мобілізаційні розпорядження, вручалися тільки особисто, в руки військовозобов’язаному громадянину.

Та у липні 2025 року у процес вручення цієї повістки були внесені зміни.

"На основі результатів проведення медичного огляду повістка щодо призову на військову службу надсилається районним (міським) територіальним центром комплектування засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення з повідомленням про вручення на адресу їх місця проживання", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Коли бойова повістка поштою вважатиметься врученою

Юрист визнав, що поки не існує прецедентів і розуміння того, як саме мобілізаційне розпорядження — за невиконання вимог якого настає уже не адміністративна, а кримінальна відповідальність — буде вважатися врученим.

"Я сподіваюсь, що саме така повістка буде вважатись врученою лише за умови отримання листа персонально військовозобов'язаним. Проте, побачимо, поки що роз'яснень жодних немає, окрім змін у постанові", — підкреслив Айвазян.

Втім, головне у процесі вручення бойових повісток — це те, що їх відтепер можуть вручати не тільки особисто, у приміщенні ТЦК, а і дистанційно.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що таке бойова повістка і чим відрізняється від звичайної.

Додамо, ми повідомляли про те, чи може бойова повістка бути надіслана заброньованому.