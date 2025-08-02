Боевые повестки — присылают ли боевые повестки по почте

Вручение повестки гражданину. Фото: "Новини.PRO"

Военнообязанный после успешного прохождения военно-врачебной комиссии отныне может получить боевую повестку не в помещении ТЦК. С июля 2025 года мобилизационное распоряжение можно будет отправлять по почте.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама

Читайте также:

Законно ли отправка боевой повестки по почте

Ранее боевые повестки, они же — мобилизационные распоряжения, вручались только лично, в руки военнообязанному гражданину.

Но в июле 2025 года в процесс вручения этой повестки были внесены изменения.

"На основе результатов проведения медицинского осмотра повестка о призыве на военную службу направляется районным (городским) территориальным центром комплектования средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении с уведомлением о вручении по адресу их места жительства", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.

Когда боевая повестка по почте будет считаться врученной

Юрист признал, что пока не существует прецедентов и понимания того, как именно мобилизационное распоряжение — за невыполнение требований которого наступает уже не административная, а уголовная ответственность — будет считаться врученным.

"Я надеюсь, что именно такая повестка будет считаться врученной только при условии получения письма персонально военнообязанным. Однако, посмотрим, пока разъяснений никаких нет, кроме изменений в постановлении", — подчеркнул Айвазян.

Впрочем, главное в процессе вручения боевых повесток — это то, что их отныне могут вручать не только лично, в помещении ТЦК, а и дистанционно.

Напомним, мы ранее писали о том, что такое боевая повестка и чем отличается от обычной.

Добавим, мы сообщали о том, может ли боевая повестка быть отправлена забронированному.