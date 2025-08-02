Боевые повестки — присылают ли боевые повестки по почте

Боевая повестка по почте — имеет ли ТЦК такое право
Военнообязанный после успешного прохождения военно-врачебной комиссии отныне может получить боевую повестку не в помещении ТЦК. С июля 2025 года мобилизационное распоряжение можно будет отправлять по почте.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Законно ли отправка боевой повестки по почте
Ранее боевые повестки, они же — мобилизационные распоряжения, вручались только лично, в руки военнообязанному гражданину.
Но в июле 2025 года в процесс вручения этой повестки были внесены изменения.
"На основе результатов проведения медицинского осмотра повестка о призыве на военную службу направляется районным (городским) территориальным центром комплектования средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении с уведомлением о вручении по адресу их места жительства", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.
Когда боевая повестка по почте будет считаться врученной
Юрист признал, что пока не существует прецедентов и понимания того, как именно мобилизационное распоряжение — за невыполнение требований которого наступает уже не административная, а уголовная ответственность — будет считаться врученным.
"Я надеюсь, что именно такая повестка будет считаться врученной только при условии получения письма персонально военнообязанным. Однако, посмотрим, пока разъяснений никаких нет, кроме изменений в постановлении", — подчеркнул Айвазян.
Впрочем, главное в процессе вручения боевых повесток — это то, что их отныне могут вручать не только лично, в помещении ТЦК, а и дистанционно.
Напомним, мы ранее писали о том, что такое боевая повестка и чем отличается от обычной.
Добавим, мы сообщали о том, может ли боевая повестка быть отправлена забронированному.
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