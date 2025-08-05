Мобилизация в Украине - кто может получить повторную повестку от ТЦК

Боевая повестка. Фото: Львовская районная госадминистрация

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Согласно закону, мужчины, которые не явились в ТЦК с первого раза, могут получить повторную повестку, а в случае игнорирования могут быть определенные последствия.

Об этом сообщает "24 Канал".

Реклама

Читайте также:

Кому ТЦК могут отправить повторную повестку и какие последствия за игнорирование

Согласно действующему законодательству Украины, все военнообязанные должны в семидневный срок сообщать территориальные центры комплектования об изменении любых учетных данных. В частности, это касается переезда, изменения места работы, семейного статуса и других подобных обстоятельств.

В связи с этим повестку могут повторно вручить — как для прохождения ВВК (если прошло больше года с последнего осмотра), так и для уточнения учетных данных или оснований для отсрочки.

В случае невыполнения обязанностей, предусмотренных для военнообязанных и резервистов, им могут временно запретить управление собственным транспортом.

Если повестки игнорируются, ТЦК имеет право обратиться в Нацполицию для административного задержания и принудительной доставки лица. Если такое задержание невозможно, направляется письменное требование. В случае его игнорирования в течение 10 дней, ТЦК подает ходатайство в суд о временном лишении права управления транспортным средством.

В то же время ограничение не применяется в случаях, когда автомобиль является единственным источником заработка или необходим для ухода за лицом с инвалидностью.

"Требование ТЦК — это не повестка ТЦК. Обратите внимание, что ТЦК подает в отношении вас иск для ограничения в праве управления в случае невыполнения вами требования, а не повестки. Это два разных юридических термина. Если раньше с повесткой ТЦК нужно было как-то еще заморачиваться, чтобы вручить ее лично, то требование считается доставленным автоматически в случае отправки заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес гражданина", — отметил юрист Роман Симутин в комментарии для ТСН.

Также добавим, что за неявку по повестке предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, а в случае уклонения от мобилизации — уголовная ответственность: от ограничения свободы до трех лет до лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, на днях Минобороны Украины анонсировали тестирование новой функции в приложении "Резерв+". Уже вскоре граждане смогут оплатить штраф за неявку в ТЦК по повестке. То есть, у украинцев будет возможность сделать это дистанционно.

Также недавно мы писали, имеют ли право ТЦК отправлять боевую повестку по почте.