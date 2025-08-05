Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Кто может получить повторную повестку и что будет за игнор

Кто может получить повторную повестку и что будет за игнор

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 04:30
Мобилизация в Украине - кто может получить повторную повестку от ТЦК
Боевая повестка. Фото: Львовская районная госадминистрация

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Согласно закону, мужчины, которые не явились в ТЦК с первого раза, могут получить повторную повестку, а в случае игнорирования могут быть определенные последствия.

Об этом сообщает "24 Канал".

Реклама
Читайте также:

Кому ТЦК могут отправить повторную повестку и какие последствия за игнорирование

Согласно действующему законодательству Украины, все военнообязанные должны в семидневный срок сообщать территориальные центры комплектования об изменении любых учетных данных. В частности, это касается переезда, изменения места работы, семейного статуса и других подобных обстоятельств.

В связи с этим повестку могут повторно вручить — как для прохождения ВВК (если прошло больше года с последнего осмотра), так и для уточнения учетных данных или оснований для отсрочки.

В случае невыполнения обязанностей, предусмотренных для военнообязанных и резервистов, им могут временно запретить управление собственным транспортом.

Если повестки игнорируются, ТЦК имеет право обратиться в Нацполицию для административного задержания и принудительной доставки лица. Если такое задержание невозможно, направляется письменное требование. В случае его игнорирования в течение 10 дней, ТЦК подает ходатайство в суд о временном лишении права управления транспортным средством.

В то же время ограничение не применяется в случаях, когда автомобиль является единственным источником заработка или необходим для ухода за лицом с инвалидностью.

"Требование ТЦК — это не повестка ТЦК. Обратите внимание, что ТЦК подает в отношении вас иск для ограничения в праве управления в случае невыполнения вами требования, а не повестки. Это два разных юридических термина. Если раньше с повесткой ТЦК нужно было как-то еще заморачиваться, чтобы вручить ее лично, то требование считается доставленным автоматически в случае отправки заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес гражданина", — отметил юрист Роман Симутин в комментарии для ТСН.

Также добавим, что за неявку по повестке предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, а в случае уклонения от мобилизации — уголовная ответственность: от ограничения свободы до трех лет до лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, на днях Минобороны Украины анонсировали тестирование новой функции в приложении "Резерв+". Уже вскоре граждане смогут оплатить штраф за неявку в ТЦК по повестке. То есть, у украинцев будет возможность сделать это дистанционно.

Также недавно мы писали, имеют ли право ТЦК отправлять боевую повестку по почте.

штраф повестки наказание водители война в Украине ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации