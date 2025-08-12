Уплата штрафа за неприбытие по повестке — как это сделать через "Резерв+"

Приложение "Резерв+" в телефоне. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В июле в приложении "Резерв+" заработал сервис уплаты штрафа за нарушение воинского учета, а именно — несвоевременное уточнение данных. Теперь есть возможность оплатить и за другое нарушение — неприбытие по повестке.

Об этом говорится на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Как работает алгоритм уплаты штрафа за неприбытие по повестке

В Минобороны отметили, что уплата штрафа за неприбытие по повестке работает так же, как и за несвоевременное уточнение данных. Процесс состоит из следующих шагов:

необходимо загрузить приложение "Резерв+";

перейти в раздел "Штрафы онлайн" и подать заявление о признании правонарушения ';

в течение трех дней ТЦК должен рассмотреть заявление и прислать постановление. После этого у вас появится возможность оплатить штраф в размере 8 500 гривен — 50% от полной суммы. На уплату штрафа есть 20 дней.

"Если не оплатить в течение этого срока, придется оплатить полную сумму — 17 000 гривен. В случае неуплаты в течение следующих 20 дней штраф удваивается и составит 34 000 гривен", — говорится в сообщении

Далее в Минобороны рассказали, что после уплаты штрафа красная лента исчезнет. Обычно процесс длится примерно четыре дня. Для того чтобы увидеть свой актуальный статус, после уплаты штрафа необходимо обновить военный документ в "Резерв+".

"Напоминаем, что обязанность выполнять требования воинского учета сохраняется. Поэтому повестки могут поступать и в дальнейшем. Систематическое игнорирование повесток станет основанием для привлечения к уголовной ответственности и других правовых ограничений", — резюмировали в Минобороны.

