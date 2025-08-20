Уряд унормував використання електронної черги у ТЦК

Чоловік тримає телефон і намагається стати в електронну чергу. Ілюстративне фото: Міноборони

Кабінет Міністрів України унормував використання сервісу електронної черги на прийом в Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Відповідні зміни до пункту 9 Положення про ТЦК та СП, схвалені на засіданні уряду в середу, 20 серпня.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.

Отже, сьогодні уряд з ініціативи Міністерства оборони остаточно унормував використання сервісу електронної черги в ТЦК та СП.

"Таким чином, реалізуємо наші ключові пріоритети: людиноцентричність, цифровізація процесів, вільна взаємодія держави та громадян, зручні послуги. Прибираємо "живі" черги під Центрами комплектування, посилюємо безпеку, пришвидшуємо та впорядковуємо процедури прийому громадян", — заявив глава Міноборони Денис Шмигаль.

Зазначимо, що сервіс електронної черги в ТЦК в тестовому режимі працював з травня минулого року.

З 1 травня 2025 року сервіс запрацював на оновленій платформі. Тут військовозобов’язані самостійно можуть обрати свій ТЦК і СП за місцем обліку або фактичної реєстрації та отримати SMS із датою та часом візиту.

В оборонному відомстві наголоси, що прийняте рішення є одним з кроків формування екосистеми е-ТЦК та має на меті спростити доступ громадян до сервісів, пов’язаних з військовим обліком.

Нагадаємо, що нещодавно у застосунку "Резерв+" додали сплату штрафу за неприбуття за повісткою.

Також ми пояснювали, чому не зникає статус "у розшуку" після сплати штрафу в "Резерв+".