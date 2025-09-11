Неуплата штрафа от ТЦК - как наказывают нарушителей

Видео
Неуплата штрафа от ТЦК — к каким последствиям приведет

Дата публикации 11 сентября 2025 07:30
За нарушение воинского учета ТЦК может наложить на военнообязанного штраф. Начальная сумма административного наказания - 17 тысяч гривен, но при определенных условиях она может возрасти.

Об этом в интервью спикеру Министерства обороны Украины Оресту Дрималовскому сообщил представитель Киевского областного ТЦК Олег Байдак.

Наказание за неуплату штрафа

По словам представителя военкомата, если военнообязанный впервые проигнорировал повестку и свидетельство о штрафе, факт игнорирования засвидетельствуют, а размер административной задолженности достигнет 25 тысяч гривен.

"После того, как он отказался платить, остается претензия относительно того, что он не оплатил штраф, не явился по повестке. Соответствующие и действия ТЦК с бодикамерами: во время проверки документов его должны доставить в отдел ТЦК", - заявил Олег Байдак.

Напомним, представитель Киевского ТЦК объяснил, кто будет иметь доступ к видео с нагрудных камер работников военкомата. Разрешение на ознакомление с такими материалами будет предоставлять начальник ТЦК.

Также Олег Байдак объяснил, стало ли представителям военкомата легче работать после внедрения электронной очереди. Изменения незначительны, но в дальнейшем работу сервис усовершенствуют.

штраф мобилизация повестки ТЦК и СП военнообязанные
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
