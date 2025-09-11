Неуплата штрафа от ТЦК - как наказывают нарушителей

Работники ТЦК выписывают мужчине штраф. Фото иллюстративное: УНІАН

За нарушение воинского учета ТЦК может наложить на военнообязанного штраф. Начальная сумма административного наказания - 17 тысяч гривен, но при определенных условиях она может возрасти.

Об этом в интервью спикеру Министерства обороны Украины Оресту Дрималовскому сообщил представитель Киевского областного ТЦК Олег Байдак.

Наказание за неуплату штрафа

По словам представителя военкомата, если военнообязанный впервые проигнорировал повестку и свидетельство о штрафе, факт игнорирования засвидетельствуют, а размер административной задолженности достигнет 25 тысяч гривен.

"После того, как он отказался платить, остается претензия относительно того, что он не оплатил штраф, не явился по повестке. Соответствующие и действия ТЦК с бодикамерами: во время проверки документов его должны доставить в отдел ТЦК", - заявил Олег Байдак.

