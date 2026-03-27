Електронні повістки з 1 квітня — будуть надходити онлайн

Вручення електронної повістки.

Обовʼязки громадян щодо мобілізації змінюються з 1 квітня, зокрема зміни торкнуться отримання електронних повісток. Вони будуть надходити онлайн в кабінет військовозобов'язаного. І самого факту надсилання для держави буде достатньо, щоб повістка вважалась врученою.

Чи відідграє роль наявність "Резерв+" або ж смартфону — Новини.LIVE в деталях розповіла адвокат, керуючий Адвокатським бюро "Анни Даніель", кандидат юридичних наук Анна Даніель.

Електронні повістки

"Згідно з оновленим законодавством, електронна повістка вважається врученою, якщо вона надійшла в Електронний кабінет військовозобов’язаного (застосунок "Резерв+"). Наразі система тестує функціонал, де push-повідомлення дублює інформацію про сформовану повістку", — пояснила адвокат.

Вона розповіла, що станом на зараз основний легальний спосіб дистанційного вручення — це рекомендований лист з описом вкладення через Укрпошту.

Електронне сповіщення в "Резерв+" наразі має статус інформаційного повідомлення, але імплементація електронного підпису ТЦК готує ґрунт для визнання цифрових повісток рівноцінними паперовим.

Читайте також:

"За аналогією з судовими повістками, фактом вручення вважається час надходження документа в кабінет. Державі не потрібно доводити, що ви натиснули кнопку "прочитано". Якщо повістка з’явилася в системі - юридично ви оповіщені. Видалення застосунку або "кнопочний" телефон не звільняє від відповідальності", — підсумувала адвокат.

