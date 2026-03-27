Головна ТЦК Електронні повістки з 1 квітня — будуть надходити онлайн

Дата публікації: 27 березня 2026 15:07
Вручення електронної повістки. Фото: Новини.LIVE

Обовʼязки громадян щодо мобілізації змінюються з 1 квітня, зокрема зміни торкнуться отримання електронних повісток. Вони будуть надходити онлайн в кабінет військовозобов'язаного. І самого факту надсилання для держави буде достатньо, щоб повістка вважалась врученою. 

Чи відідграє роль наявність "Резерв+" або ж смартфону — Новини.LIVE в деталях розповіла адвокат, керуючий Адвокатським  бюро "Анни Даніель", кандидат юридичних наук Анна Даніель.

Електронні повістки

"Згідно з оновленим законодавством, електронна повістка вважається врученою, якщо вона надійшла в Електронний кабінет військовозобов’язаного (застосунок "Резерв+"). Наразі система тестує функціонал, де push-повідомлення дублює інформацію про сформовану повістку", — пояснила адвокат. 

Вона розповіла, що станом на зараз основний легальний спосіб дистанційного вручення — це рекомендований лист з описом вкладення через Укрпошту.

Електронне сповіщення в "Резерв+" наразі має статус інформаційного повідомлення, але імплементація електронного підпису ТЦК готує ґрунт для визнання цифрових повісток рівноцінними паперовим.

Читайте також:

"За аналогією з судовими повістками, фактом вручення вважається час надходження документа в кабінет. Державі не потрібно доводити, що ви натиснули кнопку "прочитано". Якщо повістка з’явилася в системі - юридично ви оповіщені. Видалення застосунку або "кнопочний" телефон не звільняє від відповідальності", — підсумувала адвокат. 

Нагадаємо, в ефірі День.LIVE адвокат заявила, що електронні повістки призведуть до позовів і кількість кримінальних справ можуть зрости. 

Раніше ми повідомляли, яким буде мінімальний штраф за порушення військового обліку. Його може накласти ТЦК. Сума може зростати за певних умов. 

закон мобілізація повістки ТЦК та СП адвокат Резерв+
Антоніна Карташева - Журналістка
