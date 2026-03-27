ТЦК может удерживать человека только 3 часа после составленного протокола

Гражданин в территориальном центре комплектования. Фото: ООТЦК

Территориальный центр комплектования имеет право некоторое время удерживать военнообязанных. Это, в частности, нужно для составления административного протокола. Но законодательство четко определяет временные рамки такого задержания, после чего оно перестает быть законным.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Проверки и задержания группами оповещения ТЦК

Территориальные центры комплектования имеют право во время действия военного положения осуществлять мероприятия по всеобщей мобилизации за пределами своих помещений. Это, в частности, касается вручения повесток на блокпостах и в других публичных местах.

В некоторых случаях представители ТЦК могут задерживать военнообязанных граждан. Админзадержание применяются к гражданам, которые нарушили правила воинского учета и находятся в розыске.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался процессом задержания, доставки и содержания граждан в ТЦК. В частности, как долго могут удерживать в центре комплектования человека после составления на него протокола о нарушении учета.

Трехчасовой лимит для ТЦК

Юрист Владислав Дерий отметил, что определенное время удерживать гражданина в ТЦК можно. Юрист объяснил причину: "Поскольку ВВК пройдена и гражданин признан годным, ему, скорее всего, готовят мобилизационное распоряжение (повестку "на отправку"). До вручения такой повестки или до завершения процедур оформления его могут пытаться удерживать на территории".

Но, подчеркнул Дерий, существует четкое ограничение по времени. Гражданина могут удерживать в помещении ТЦК не более трех часов после составления протокола о его пригодности к военной службе.

Владислав Дерий подчеркнул: "Если гражданин находится на территории ТЦК более 3 часов после составления админпротокола, это является незаконным ограничением свободы. Если не выпускают физически, это уже повод для подачи жалобы в Генеральную прокуратуру, Государственное бюро расследований, Национальную полицию с сообщением о незаконном лишении свободы/похищении (статья 146 УКУ) и превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий (статья 426-1 УКУ)".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что ТЦК не имеет права задерживать граждан не в розыске.

Группы оповещения территориального центра комплектования не имеют права задерживать каждого военнообязанного гражданина. Это право предоставляется только тогда, когда гражданин находится в розыске ТЦК. В других случаях представители территориального центра комплектования могут лишь вручить повестку.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, кого должны сообщить после задержания военнообязанного группой оповещения ТЦК.

Группа оповещения территориального центра комплектования имеет право с помощью представителя Нацполиции задержать военнообязанного гражданина. Юристы объяснили, имеет ли при этом полицейский обязанность сообщить о задержании гражданина и кому именно он должен об этом сообщить.