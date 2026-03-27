Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
ТЦК може утримувати людину тільки 3 години після складеного протоколу

ТЦК може утримувати людину тільки 3 години після складеного протоколу

Ua ru
Дата публікації: 27 березня 2026 06:30
ТЦК може утримувати людину тільки 3 години після складеного протоколу
Громадянин в територіальному центрі комплектування. Фото: ООТЦК

Територіальний центр комплектування має право деякий час утримувати військовозобов’язаних. Це, зокрема, потрібно для складення адміністративного протоколу. Але законодавство чітко визначає часові рамки такого затримання, після чого воно перестає бути законним.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Перевірки і затримання групами оповіщення ТЦК

Територіальні центри комплектування мають право під час дії воєнного стану здійснювати заходи із загальної мобілізації за межами своїх приміщень. Це, зокрема, стосується вручення повісток на блокпостах та в інших публічних місцях.

У деяких випадках представники ТЦК можуть затримувати військовозобов’язаних громадян. Адмінзатримання застосовуються до громадян, які порушили правил військового обліку і перебувають у розшуку.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився процесом затримання, доправлення і утримання громадян у ТЦК. Зокрема, як довго можуть утримувати у центрі комплектування людину після складення на нього протоколу про порушення обліку.

Читайте також:

Трьохгодинний ліміт для ТЦК

Юрист Владислав Дерій зазначив, що певний час утримувати громадянина в ТЦК можна. Юрист пояснив причину: "Оскільки ВЛК пройдено і громадянин визнаний придатним, йому, найімовірніше, готують мобілізаційне розпорядження (повістку "на відправку"). До вручення такої повістки або до завершення процедур оформлення його можуть намагатися утримувати на території".

Але, підкреслив Дерій, існує чітке обмеження по часу. Громадянина можуть утримувати в приміщенні ТЦК не більше трьох годин після складення протоколу про його придатність до військової служби.

Владислав Дерій наголосив: "Якщо громадянин перебуває на території ТЦК понад 3 години після складання адмінпротоколу, це є незаконним обмеженням волі. Якщо не випускають фізично, це уже привід для подання скарги в Генеральну прокуратуру, Державне бюро розслідувань, Національну поліцію з повідомленням про незаконне позбавлення волі/викрадення (стаття 146 ККУ) та перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (стаття 426-1 ККУ)".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що ТЦК не має права затримувати громадян не в розшуку.

Групи оповіщення територіального центру комплектування не мають права затримувати кожного військовозобов’язаного громадянина. Це право надається тільки тоді, коли громадянин перебуває у розшуку ТЦК. У інших випадках представники територіального центру комплектування можуть лише вручити повістку.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, кого мають повідомити після затримання військовозобов’язаного групою оповіщення ТЦК.

Група оповіщення територіального центру комплектування має право за допомогою представника Нацполіції затримати військовозобов’язаного громадянина. Юристи пояснили, чи має при цьому поліцейський обов’язок повідомити про затримання громадянина і кому саме він має про це повідомити.

ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації