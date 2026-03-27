ТЦК може утримувати людину тільки 3 години після складеного протоколу

Громадянин в територіальному центрі комплектування. Фото: ООТЦК

Територіальний центр комплектування має право деякий час утримувати військовозобов’язаних. Це, зокрема, потрібно для складення адміністративного протоколу. Але законодавство чітко визначає часові рамки такого затримання, після чого воно перестає бути законним.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Перевірки і затримання групами оповіщення ТЦК

Територіальні центри комплектування мають право під час дії воєнного стану здійснювати заходи із загальної мобілізації за межами своїх приміщень. Це, зокрема, стосується вручення повісток на блокпостах та в інших публічних місцях.

У деяких випадках представники ТЦК можуть затримувати військовозобов’язаних громадян. Адмінзатримання застосовуються до громадян, які порушили правил військового обліку і перебувають у розшуку.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився процесом затримання, доправлення і утримання громадян у ТЦК. Зокрема, як довго можуть утримувати у центрі комплектування людину після складення на нього протоколу про порушення обліку.

Трьохгодинний ліміт для ТЦК

Юрист Владислав Дерій зазначив, що певний час утримувати громадянина в ТЦК можна. Юрист пояснив причину: "Оскільки ВЛК пройдено і громадянин визнаний придатним, йому, найімовірніше, готують мобілізаційне розпорядження (повістку "на відправку"). До вручення такої повістки або до завершення процедур оформлення його можуть намагатися утримувати на території".

Але, підкреслив Дерій, існує чітке обмеження по часу. Громадянина можуть утримувати в приміщенні ТЦК не більше трьох годин після складення протоколу про його придатність до військової служби.

Владислав Дерій наголосив: "Якщо громадянин перебуває на території ТЦК понад 3 години після складання адмінпротоколу, це є незаконним обмеженням волі. Якщо не випускають фізично, це уже привід для подання скарги в Генеральну прокуратуру, Державне бюро розслідувань, Національну поліцію з повідомленням про незаконне позбавлення волі/викрадення (стаття 146 ККУ) та перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (стаття 426-1 ККУ)".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що ТЦК не має права затримувати громадян не в розшуку.

Групи оповіщення територіального центру комплектування не мають права затримувати кожного військовозобов’язаного громадянина. Це право надається тільки тоді, коли громадянин перебуває у розшуку ТЦК. У інших випадках представники територіального центру комплектування можуть лише вручити повістку.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, кого мають повідомити після затримання військовозобов'язаного групою оповіщення ТЦК.

Група оповіщення територіального центру комплектування має право за допомогою представника Нацполіції затримати військовозобов’язаного громадянина. Юристи пояснили, чи має при цьому поліцейський обов’язок повідомити про затримання громадянина і кому саме він має про це повідомити.