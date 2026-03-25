Закриття розшуку ТЦК можливе через три місяці: інструкція

Повідомлення ТЦК про порушення військового обліку.

Територіальний центр комплектування має право оголошувати у розшук порушника військового обліку. Але розшук ТЦК не є безстроковим. Через три місяці справу можна закрити за строком давності, а через рік після здійснення правопорушення розшук знімається автоматично.

Штрафи і розшук ТЦК

Територіальний центр комплектування в Україні займається військовим обліком та загальною мобілізацією. У випадку порушень військового обліку ТЦК має право застосовувати до порушників відповідні санкції.

Перша санкція, яка застосовується у випадку порушення обліку, це адміністративне стягнення, тобто штраф. У випадку несплати штрафу ТЦК має право оголосити такого громадянина у розшук.

До юристів звернувся громадянин, який перебуває у розшуку. Чоловік поцікавився, коли санкція, накладена ТЦК, може бути скасована автоматично.

Коли санкції ТЦК припиняють діяти

Адвокат Микита Богданов, коментуючи цю ситуацію, наголосив: "Розшук автоматично не знімається. Тут або оплачувати штраф через "Резерв+", після чого розшук зніметься, або оскаржувати в судовому порядку".

Разом з тим, за словами іншого юриста, Владислава Дерія, справа може бути закрита. Дерій наголосив: "Якщо громадянин перебуває у розшуку більше трьох місяців, він вправі ініціювати закриття справи у зв'зку із закінченням строків давності. Для цього потрібно відправити на адресу ТЦК, де чоловік перебуває на військовому обліку, рекомендований лист із вимогою виключити помилковий запис про порушення правил військового обліку". Якщо ТЦК його проігнорує, тоді вже потрібно звертатись до суду.

Юрист додав, що розшук може бути скасований і у автоматичному режимі. Дерій підкреслив: "Щодо автоматичного зняття з розшуку, то це можливо лише після того, як пройде рік після вчинення правопорушення".

Якщо військовозобов’язаний громадянин сплатив штраф, то з нього мають зняти розшук, оголошений територіальним центром комплектування. Але це в теорії, а на практиці, пояснили юристи, ситуація дещо складніша. Втім, у громадян завжди є можливість оскаржувати появу нових штрафів у судовому порядку.

В Україні продовжується загальна мобілізація, тому ТЦК можуть оголосити військовозобов'язану особу у розшук, якщо вона порушила правила військового обліку. Це означає, що співробітники Нацполіції можуть перевірити документи та передати інформацію до ТЦК для подальших дій, але у багатьох виникає питання, як зняти розшук.