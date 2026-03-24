Розшук ТЦК знімається після сплати штрафу: що відбувається насправді

Якщо військовозобов’язаний громадянин сплатив штраф, то з нього мають зняти розшук, оголошений територіальним центром комплектування. Але це в теорії, а на практиці, пояснили юристи, ситуація дещо складніша. Втім, у громадян завжди є можливість оскаржувати появу нових штрафів у судовому порядку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Кілька штрафів ТЦК

Територіальний центр комплектування має право оголосити військовозобов’язаного громадянина у розшук. Це відбувається у тому випадку, якщо громадянин порушив правила військового обліку чи загальної мобілізації і не сплатив штраф, накладений за це порушення.

Оголошеного у розшук громадянина має право затримати група оповіщення ТЦК. Разом з тим, військовозобов’язаний може скасувати рішення про розшук.

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити бронювання на роботі. Він пояснив, що мав штраф від ТЦК, за непройдену ВЛК, сплатив його, але отримав новий штраф, уже за неприбуття за повісткою. Чоловік поцікавився, чи знімуть з нього другий штраф і розшук після сплати.

Реальність в ТЦК і судова перспектива оскарження

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, коментуючи цю ситуацію, що теоретично інформація про нові штрафи не повинна з’явитися у "Резерв+". Юрист підкреслив: "Не повинно б, але не виключається. Представники ТЦК дедалі стають все більш цинічними та нахабними".

Втім, пояснив Айвазян, сплачувати штраф все-таки варто. Адвокат зазначив: "Спробуйте, звичайно, якщо кошти дозволяють".

Юрій Айвазян також розповів алгоритм подальших дій у такій ситуації. Якщо історія зі штрафами знову повториться, треба буде оскаржувати їх в адміністративному чи судовому порядку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що розшук ТЦК має певний термін дії.

В Україні військовозобов'язані громадяни можуть опинитися в розшуку ТЦК у разі порушень військового обліку. Однак цей розшук має певний термін дії, хоча й не зникає автоматично.

Додамо, ми повідомляли про те, що робити громадянину, якого ТЦК оголосив у розшук перед перебронюванням.

Якщо військовозобов’язаного громадянина оголосили у розшук ТЦК в період перебронювання, оформити нову бронь без зняття з розшуку неможливо. Юристи пояснили, які варіанти вирішення цієї проблеми існують на практиці.