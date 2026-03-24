Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Розшук ТЦК знімається після сплати штрафу: що відбувається насправді

Розшук ТЦК знімається після сплати штрафу: що відбувається насправді

Ua ru
Дата публікації: 24 березня 2026 06:30
Повідомлення про порушення обліку в "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Якщо військовозобов’язаний громадянин сплатив штраф, то з нього мають зняти розшук, оголошений територіальним центром комплектування. Але це в теорії, а на практиці, пояснили юристи, ситуація дещо складніша. Втім, у громадян завжди є можливість оскаржувати появу нових штрафів у судовому порядку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама
Кілька штрафів ТЦК

Територіальний центр комплектування має право оголосити військовозобов’язаного громадянина у розшук. Це відбувається у тому випадку, якщо громадянин порушив правила військового обліку чи загальної мобілізації і не сплатив штраф, накладений за це порушення.

Реклама

Оголошеного у розшук громадянина має право затримати група оповіщення ТЦК. Разом з тим, військовозобов’язаний може скасувати рішення про розшук.

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити бронювання на роботі. Він пояснив, що мав штраф від ТЦК, за непройдену ВЛК, сплатив його, але отримав новий штраф, уже за неприбуття за повісткою. Чоловік поцікавився, чи знімуть з нього другий штраф і розшук після сплати.

Реклама

Реальність в ТЦК і судова перспектива оскарження

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, коментуючи цю ситуацію, що теоретично інформація про нові штрафи не повинна з’явитися у "Резерв+". Юрист підкреслив: "Не повинно б, але не виключається. Представники ТЦК дедалі стають все більш цинічними та нахабними".

Втім, пояснив Айвазян, сплачувати штраф все-таки варто. Адвокат зазначив: "Спробуйте, звичайно, якщо кошти дозволяють".

Реклама

Юрій Айвазян також розповів алгоритм подальших дій у такій ситуації. Якщо історія зі штрафами знову повториться, треба буде оскаржувати їх в адміністративному чи судовому порядку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що розшук ТЦК має певний термін дії.

Реклама

В Україні військовозобов'язані громадяни можуть опинитися в розшуку ТЦК у разі порушень військового обліку. Однак цей розшук має певний термін дії, хоча й не зникає автоматично.

Додамо, ми повідомляли про те, що робити громадянину, якого ТЦК оголосив у розшук перед перебронюванням.

Якщо військовозобов’язаного громадянина оголосили у розшук ТЦК в період перебронювання, оформити нову бронь без зняття з розшуку неможливо. Юристи пояснили, які варіанти вирішення цієї проблеми існують на практиці.

штраф ТЦК та СП розшук
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації