Розыск ТЦК снимается после уплаты штрафа: что происходит на самом деле

Сообщение о нарушении учета в "Резерв+".

Если военнообязанный гражданин уплатил штраф, то с него должны снять розыск, объявленный территориальным центром комплектования. Но это в теории, а на практике, объяснили юристы, ситуация несколько сложнее. Впрочем, у граждан всегда есть возможность оспаривать появление новых штрафов в судебном порядке.

Читайте также:

Несколько штрафов ТЦК

Территориальный центр комплектования имеет право объявить военнообязанного гражданина в розыск. Это происходит в том случае, если гражданин нарушил правила воинского учета или общей мобилизации и не оплатил штраф, наложенный за это нарушение.

Объявленного в розыск гражданина имеет право задержать группа оповещения ТЦК. Вместе с тем, военнообязанный может отменить решение о розыске.

К юристам обратился гражданин, который планирует оформить бронирование на работе. Он пояснил, что имел штраф от ТЦК, за непройденную ВВК, оплатил его, но получил новый штраф, уже за неприбытие по повестке. Мужчина поинтересовался, снимут ли с него второй штраф и розыск после уплаты.

Реальность в ТЦК и судебная перспектива обжалования

Адвокат Юрий Айвазян отметил, комментируя эту ситуацию, что теоретически информация о новых штрафах не должна появиться в "Резерв+". Юрист подчеркнул: "Не должно бы, но не исключается. Представители ТЦК все больше становятся все более циничными и наглыми".

Впрочем, пояснил Айвазян, платить штраф все-таки стоит. Адвокат отметил: "Попробуйте, конечно, если средства позволяют".

Юрий Айвазян также рассказал алгоритм дальнейших действий в такой ситуации. Если история со штрафами снова повторится, надо будет обжаловать их в административном или судебном порядке.

Напомним, мы ранее писали о том, что розыск ТЦК имеет определенный срок действия.

В Украине военнообязанные граждане могут оказаться в розыске ТЦК в случае нарушений воинского учета. Однако этот розыск имеет определенный срок действия, хотя и не исчезает автоматически.

Добавим, мы сообщали о том, что делать гражданину, которого ТЦК объявил в розыск перед перебронированием.

Если военнообязанного гражданина объявили в розыск ТЦК в период перебронирования, оформить новую бронь без снятия с розыска невозможно. Юристы объяснили, какие варианты решения этой проблемы существуют на практике.