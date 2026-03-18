Терміни зняття з розшуку ТЦК: норма закону і реальні випадки

Перевірка військовозобов'язаного громадянина на предмет розшуку ТЦК.

Громадянин, який планує знятися з розшуку ТЦК, має подати в територіальний центр комплектування заяву і вирішити питання зі штрафом. ТЦК має два тижні на закінчити цю справу. На практиці ж, наголосили юристи, усе відбувається значно швидше.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Штрафи і розшук ТЦК

Територіальні центри комплектування мають право застосувати щодо порушників правил військового обліку різноманітні санкції. Першою з яких є адміністративне стягнення, тобто штраф, накладений в результаті постанови ТЦК.

Наступною санкцією є оголошення порушника у розшук. На такий крок територіальний центр комплектування може піти у ситуації, коли громадянин не сплатив штраф.

До юристів звернувся громадянин, який раніше був оголошений у розшук. Чоловік, який має отримати бронювання від мобілізації, розповів, що подав заяву на зняття з розшуку, і поцікавився, як довго буде ухвалюватися територіальним центром комплектування відповідне рішення.

Терміни закриття справи про розшук

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що формальна і фактична сторони цього питання відрізняються. Юрист Владислав Дерій зазначив: "Згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення (КУпАП), справа про адміністративне правопорушення має бути розглянута у 15-денний строк з дня одержання протоколу".

Щодо ж того, як відбувається насправді, то, наголосив Дерій, процес може завершитися значно швидше. Юрист підкреслив: "Зазвичай у ТЦК це відбувається швидше (день у день або протягом 2–3 днів), оскільки вони зацікавлені в оперативному закритті штрафу".

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, також зазначив, що до кінця визначеного законом терміну у ТЦК не будуть затягувати вирішення цієї справи. Айвазян зазначив: "З розшуку Вас знімуть після того, як буде винесена постанова по справі. Не чекайте, що це станеться саме сьогодні, можливо, мине кілька днів".

чи законно оголошувати громадянина у розшук ТЦК під час проходження ним ВЛК.

Військовозобов’язаний громадянин, який розпочав військово-лікарську комісію, має завершити її у відведений законом термін. Якщо ж він через хворобу не зміг цього зробити вчасно і не повідомив про це в ТЦК, його можуть оголосити у розшук.

чи можливо зняти розшук ТЦК через "Резерв+".

Для цього треба в розділі "Штрафи онлайн" подати заявку про визнання порушення. Після подання заяви ТЦК має розглянути її протягом трьох днів.