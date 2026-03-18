Сроки снятия с розыска ТЦК: норма закона и реальные случаи

Проверка военнообязанного гражданина на предмет розыска ТЦК.

Гражданин, который планирует сняться с розыска ТЦК, должен подать в территориальный центр комплектования заявление и решить вопрос со штрафом. ТЦК имеет две недели на закончить это дело. На практике же, отметили юристы, все происходит значительно быстрее.

Штрафы и розыск ТЦК

Территориальные центры комплектования имеют право применить в отношении нарушителей правил воинского учета различные санкции. Первой из которых является административное взыскание, то есть штраф, наложенный в результате постановления ТЦК.

Следующей санкцией является объявление нарушителя в розыск. На такой шаг территориальный центр комплектования может пойти в ситуации, когда гражданин не оплатил штраф.

К юристам обратился гражданин, который ранее был объявлен в розыск. Мужчина, который должен получить бронирование от мобилизации, рассказал, что подал заявление на снятие с розыска, и поинтересовался, как долго будет приниматься территориальным центром комплектования соответствующее решение.

Сроки закрытия дела о розыске

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что формальная и фактическая стороны этого вопроса отличаются. Юрист Владислав Дерий отметил: "Согласно Кодексу об административных правонарушениях (КУоАП), дело об административном правонарушении должно быть рассмотрено в 15-дневный срок со дня получения протокола".

Что касается того, как происходит на самом деле, то, отметил Дерий, процесс может завершиться значительно быстрее. Юрист подчеркнул: "Обычно в ТЦК это происходит быстрее (день в день или в течение 2-3 дней), поскольку они заинтересованы в оперативном закрытии штрафа".

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, также отметил, что до конца определенного законом срока в ТЦК не будут затягивать решение этого дела. Айвазян отметил: "С розыска Вас снимут после того, как будет вынесено постановление по делу. Не ждите, что это произойдет именно сегодня, возможно, пройдет несколько дней".

Военнообязанный гражданин, который начал военно-врачебную комиссию, должен завершить ее в отведенный законом срок. Если же он из-за болезни не смог этого сделать вовремя и не сообщил об этом в ТЦК, его могут объявить в розыск.

Для этого надо в разделе "Штрафы онлайн" подать заявку о признании нарушения. После подачи заявления ТЦК должен рассмотреть его в течение трех дней.