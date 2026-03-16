Законність розшуку ТЦК під час комісії

Розшук ТЦК під час проходження ВЛК
Військовозобов’язаний громадянин, який розпочав військово-лікарську комісію, має завершити її у відведений законом термін. Якщо ж він через хворобу не зміг цього зробити вчасно і не повідомив про це в ТЦК, його можуть оголосити у розшук.
Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".
Розшук під час ВЛК, що затягнулася
Військовозобов’язані громадяни мають певні обов’язки щодо військового обліку та військової служби. Контролює дотримання цих обов’язків територіальний центр комплектування.
Одним із обов’язків є проходження військово-лікарської комісії. Військовозобов’язані громадяни повинні проходити ВЛК регулярно, на запит ТЦК чи за власною ініціативою.
До юристів звернувся громадянин, який проходив військово-лікарську комісію. Він розповів, що цей процес дещо затягнувся через потрапляння до лікарні.
В цей момент стандартний термін, відведений законом на проходження ВЛК, збіг – і громадянина оголосили у розшук. Чоловік поцікавився, чи законним є такий крок з боку ТЦК.
Чому таке рішення ТЦК може бути законним
Юристи пояснили, що головним у цій ситуації є формальне дотримання вимог законодавства. Зокрема, щодо інформування ТЦК про стан здоров’я — тобто факт перебування в лікарні.
"Статус "у розшуку" в "Резерв+" чи "Дії" часто автоматично присвоюється системою "Оберіг", якщо військовозобов'язаний не з'явився до ТЦК у встановлений повісткою термін. Навіть якщо начальник ВЛК сказав, що нічого страшного, електронна система бачить лише прострочену дату і автоматично виставляє прапорець "розшук", — зазначив юрист Владислав Дерій.
Адвокат Євген Олександрович підтвердив, що пояснення керівника ВЛК на словах не є аргументомм. "Якщо офіційного подання заяви про хворобу до ВЛК ТЦК та СП не було повідомлено про хворобу, то має місце порушення закону (Ваша розмова з головою ВЛК з юридичної сторони не має значення)", — підкреслив Олександрович.
Таким чином, не проінформувавши ТЦК про потрапляння до лікарні, громадянин формально порушив норму закону – і правомірно був оголошений у розшук.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можливо зняти розшук ТЦК через "Резерв+".
Для цього треба в розділі "Штрафи онлайн" подати заявку про визнання порушення. Після подання заяви ТЦК має розглянути її протягом трьох днів.
Додамо, ми повідомляли про те, що робити громадянину, якщо ТЦК оголосив його у розшук перед перебронюванням.
Якщо військовозобов’язаного громадянина оголосили у розшук ТЦК в період перебронювання, оформити нову бронь без зняття з розшуку неможливо. Юристи пояснили, які варіанти вирішення цієї проблеми існують на практиці.
Читайте Новини.LIVE!