Законність розшуку ТЦК під час комісії

Не закінчивши ВЛК, громадянин може потрапити в розшук ТЦК. Фото: Житомирський ОТЦК, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Військовозобов’язаний громадянин, який розпочав військово-лікарську комісію, має завершити її у відведений законом термін. Якщо ж він через хворобу не зміг цього зробити вчасно і не повідомив про це в ТЦК, його можуть оголосити у розшук.

Розшук під час ВЛК, що затягнулася

Військовозобов’язані громадяни мають певні обов’язки щодо військового обліку та військової служби. Контролює дотримання цих обов’язків територіальний центр комплектування.

Одним із обов’язків є проходження військово-лікарської комісії. Військовозобов’язані громадяни повинні проходити ВЛК регулярно, на запит ТЦК чи за власною ініціативою.

До юристів звернувся громадянин, який проходив військово-лікарську комісію. Він розповів, що цей процес дещо затягнувся через потрапляння до лікарні.

В цей момент стандартний термін, відведений законом на проходження ВЛК, збіг – і громадянина оголосили у розшук. Чоловік поцікавився, чи законним є такий крок з боку ТЦК.

Чому таке рішення ТЦК може бути законним

Юристи пояснили, що головним у цій ситуації є формальне дотримання вимог законодавства. Зокрема, щодо інформування ТЦК про стан здоров’я — тобто факт перебування в лікарні.

"Статус "у розшуку" в "Резерв+" чи "Дії" часто автоматично присвоюється системою "Оберіг", якщо військовозобов'язаний не з'явився до ТЦК у встановлений повісткою термін. Навіть якщо начальник ВЛК сказав, що нічого страшного, електронна система бачить лише прострочену дату і автоматично виставляє прапорець "розшук", — зазначив юрист Владислав Дерій.

Адвокат Євген Олександрович підтвердив, що пояснення керівника ВЛК на словах не є аргументомм. "Якщо офіційного подання заяви про хворобу до ВЛК ТЦК та СП не було повідомлено про хворобу, то має місце порушення закону (Ваша розмова з головою ВЛК з юридичної сторони не має значення)", — підкреслив Олександрович.

Таким чином, не проінформувавши ТЦК про потрапляння до лікарні, громадянин формально порушив норму закону – і правомірно був оголошений у розшук.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можливо зняти розшук ТЦК через "Резерв+".

Для цього треба в розділі "Штрафи онлайн" подати заявку про визнання порушення. Після подання заяви ТЦК має розглянути її протягом трьох днів.

Додамо, ми повідомляли про те, що робити громадянину, якщо ТЦК оголосив його у розшук перед перебронюванням.

Якщо військовозобов’язаного громадянина оголосили у розшук ТЦК в період перебронювання, оформити нову бронь без зняття з розшуку неможливо. Юристи пояснили, які варіанти вирішення цієї проблеми існують на практиці.