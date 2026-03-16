Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Telegram Viber Instagram Facebook TikTok Google News Spotify SoundCloud RSS
Главная ТЦК Военно-врачебная комиссия и розыск ТЦК

Военно-врачебная комиссия и розыск ТЦК

Ua ru
Дата публикации 16 марта 2026 06:30
Могут ли объявить в розыск во время прохождения ВВК
Не закончив ВВК, гражданин может попасть в розыск ТЦК. Фото: Житомирский ОТЦК, УНІАН. Коллаж: Новини.LIVE

Военнообязанный гражданин, который начал военно-врачебную комиссию, должен завершить ее в отведенный законом срок. Если же он из-за болезни не смог этого сделать вовремя и не сообщил об этом в ТЦК, его могут объявить в розыск.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Розыск во время затянувшейся ВВК

Военнообязанные граждане имеют определенные обязанности по воинскому учету и военной службе. Контролирует соблюдение этих обязанностей территориальный центр комплектования.

Одной из обязанностей является прохождение военно-врачебной комиссии. Военнообязанные граждане должны проходить ВВК регулярно, по запросу ТЦК или по собственной инициативе.

К юристам обратился гражданин, который проходил военно-врачебную комиссию. Он рассказал, что этот процесс несколько затянулся из-за попадания в больницу.

В этот момент стандартный срок, отведенный законом на прохождение ВВК, истек — и гражданина объявили в розыск. Мужчина поинтересовался, законным ли является такой шаг со стороны ТЦК.

Почему такое решение ТЦК может быть законным

Юристы объяснили, что главным в этой ситуации является формальное соблюдение требований законодательства. В частности, относительно информирования ТЦК о состоянии здоровья — то есть факт пребывания в больнице.

"Статус "в розыске" в "Резерв+" или "Дії" часто автоматически присваивается системой "Оберіг", если военнообязанный не явился в ТЦК в установленный повесткой срок. Даже если начальник ВВК сказал, что ничего страшного, электронная система видит только просроченную дату и автоматически выставляет флажок "розыск", — отметил юрист Владислав Дерий.

Адвокат Евгений Олександрович подтвердил, что объяснение руководителя ВВК на словах не является аргументом. "Если официальной подачи заявления о болезни в ВВК ТЦК и СП не было сообщено о болезни, то имеет место нарушение закона (Ваш разговор с председателем ВВК с юридической стороны не имеет значения)", — подчеркнул Александрович.

Таким образом, не проинформировав ТЦК о попадании в больницу, гражданин формально нарушил норму закона — и правомерно был объявлен в розыск.

Напомним, мы ранее писали о том, возможно ли снять розыск ТЦК через "Резерв+".

Для этого надо в разделе "Штрафы онлайн" подать заявку о признании нарушения. После подачи заявления ТЦК должен рассмотреть его в течение трех дней.

Добавим, мы сообщали о том, что делать гражданину, если ТЦК объявил его в розыск перед перебронированием.

Если военнообязанного гражданина объявили в розыск ТЦК в период перебронирования, оформить новую бронь без снятия с розыска невозможно. Юристы объяснили, какие варианты решения этой проблемы существуют на практике.

больницы ВВК ТЦК и СП военнообязанные розыск
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации