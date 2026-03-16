Могут ли объявить в розыск во время прохождения ВВК

Не закончив ВВК, гражданин может попасть в розыск ТЦК.

Военнообязанный гражданин, который начал военно-врачебную комиссию, должен завершить ее в отведенный законом срок. Если же он из-за болезни не смог этого сделать вовремя и не сообщил об этом в ТЦК, его могут объявить в розыск.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама

Читайте также:

Розыск во время затянувшейся ВВК

Военнообязанные граждане имеют определенные обязанности по воинскому учету и военной службе. Контролирует соблюдение этих обязанностей территориальный центр комплектования.

Одной из обязанностей является прохождение военно-врачебной комиссии. Военнообязанные граждане должны проходить ВВК регулярно, по запросу ТЦК или по собственной инициативе.

К юристам обратился гражданин, который проходил военно-врачебную комиссию. Он рассказал, что этот процесс несколько затянулся из-за попадания в больницу.

В этот момент стандартный срок, отведенный законом на прохождение ВВК, истек — и гражданина объявили в розыск. Мужчина поинтересовался, законным ли является такой шаг со стороны ТЦК.

Почему такое решение ТЦК может быть законным

Юристы объяснили, что главным в этой ситуации является формальное соблюдение требований законодательства. В частности, относительно информирования ТЦК о состоянии здоровья — то есть факт пребывания в больнице.

"Статус "в розыске" в "Резерв+" или "Дії" часто автоматически присваивается системой "Оберіг", если военнообязанный не явился в ТЦК в установленный повесткой срок. Даже если начальник ВВК сказал, что ничего страшного, электронная система видит только просроченную дату и автоматически выставляет флажок "розыск", — отметил юрист Владислав Дерий.

Адвокат Евгений Олександрович подтвердил, что объяснение руководителя ВВК на словах не является аргументом. "Если официальной подачи заявления о болезни в ВВК ТЦК и СП не было сообщено о болезни, то имеет место нарушение закона (Ваш разговор с председателем ВВК с юридической стороны не имеет значения)", — подчеркнул Александрович.

Таким образом, не проинформировав ТЦК о попадании в больницу, гражданин формально нарушил норму закона — и правомерно был объявлен в розыск.

Напомним, мы ранее писали о том, возможно ли снять розыск ТЦК через "Резерв+".

Для этого надо в разделе "Штрафы онлайн" подать заявку о признании нарушения. После подачи заявления ТЦК должен рассмотреть его в течение трех дней.

Добавим, мы сообщали о том, что делать гражданину, если ТЦК объявил его в розыск перед перебронированием.

Если военнообязанного гражданина объявили в розыск ТЦК в период перебронирования, оформить новую бронь без снятия с розыска невозможно. Юристы объяснили, какие варианты решения этой проблемы существуют на практике.