Закрытие розыска ТЦК возможно через три месяца: инструкция

Сообщение ТЦК о нарушении воинского учета. Фото: Новини.LIVE

Территориальный центр комплектования имеет право объявлять в розыск нарушителя воинского учета. Но розыск ТЦК не является бессрочным. Через три месяца дело можно закрыть по сроку давности, а через год после совершения правонарушения розыск снимается автоматически.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Штрафы и розыск ТЦК

Территориальный центр комплектования в Украине занимается воинским учетом и общей мобилизацией. В случае нарушений воинского учета ТЦК имеет право применять к нарушителям соответствующие санкции.

Первая санкция, которая применяется в случае нарушения учета, это административное взыскание, то есть штраф. В случае неуплаты штрафа ТЦК имеет право объявить такого гражданина в розыск.

К юристам обратился гражданин, который находится в розыске. Мужчина поинтересовался, когда санкция, наложенная ТЦК, может быть отменена автоматически.

Когда санкции ТЦК прекращают действовать

Адвокат Никита Богданов, комментируя эту ситуацию, отметил: "Розыск автоматически не снимается. Здесь либо оплачивать штраф через "Резерв+", после чего розыск снимется, либо оспаривать в судебном порядке".

Вместе с тем, по словам другого юриста, Владислава Дерия, дело может быть закрыто. Дерий отметил: "Если гражданин находится в розыске более трех месяцев, он вправе инициировать закрытие дела в связи с истечением сроков давности. Для этого нужно отправить в адрес ТЦК, где человек находится на воинском учете, заказное письмо с требованием исключить ложную запись о нарушении правил воинского учета". Если ТЦК его проигнорирует, тогда уже нужно обращаться в суд.

Юрист добавил, что розыск может быть отменен и в автоматическом режиме. Дерий подчеркнул: "Относительно автоматического снятия с розыска, то это возможно только после того, как пройдет год после совершения правонарушения".

Напомним, мы ранее писали о том, снимается ли розыск ТЦК после уплаты штрафа.

Если военнообязанный гражданин уплатил штраф, то с него должны снять розыск, объявленный территориальным центром комплектования. Но это в теории, а на практике, объяснили юристы, ситуация несколько сложнее. Впрочем, у граждан всегда есть возможность обжаловать появление новых штрафов в судебном порядке.

Добавим, мы сообщали о том, как отменить розыск в "Резерв+".

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, поэтому ТЦК могут объявить военнообязанное лицо в розыск, если оно нарушило правила воинского учета. Это означает, что сотрудники Нацполиции могут проверить документы и передать информацию в ТЦК для дальнейших действий.