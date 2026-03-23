Штраф ТЦК треба сплатити, навіть отримавши відстрочку на роботі

Громадянин, який порушив правила військового обліку, буде покараний адміністративним стягненням. Штраф ТЦК зобов’язана сплатити будь-яка особа, навіть якщо вона має відстрочку від мобілізації. У разі несплати штрафу сума боргу зросте у кілька разів.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Штраф для особи з відстрочкою

Військовозобов’язані громадяни, а також призовники та резервісти, зобов’язані дотримуватися правил військового обліку, визначених у законодавстві. У випадку, якщо громадянин порушує ці правила, він може бути оштрафований територіальним центром комплектування.

У деяких випадках штраф може бути накладений на громадянина, який уже отримав чи лише оформлює відстрочку від мобілізації. До юристів звернувся громадянин, який для працевлаштування в школу був змушений у застосунку "Резерв+" визнати факт порушення (непройдену ВЛК після втрати статусу "обмежено придатний").

Чоловік пояснив, що після цього він отримав відстрочку як педагогічний працівник. Громадянин поцікавився, чи мусить він сплачувати штраф у такій ситуації.

Що буде, якщо не сплатити штраф

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що ці два процеси, штраф та відстрочка, є непов’язаними між собою. Адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Факт того, що Ви стали на облік, оформили відстрочку та збираєтесь проходити ВЛК, не звільняє Вас від відповідальності за те, що Ви не виконали обов'язок та самостійно не пройшли ВЛК до 5 червня 2025 року".

Щодо сплати штрафу, то тут, підкреслив Айвазян, ніхто не знімає з громадянина його зобов’язання, вказані у законодавстві. Юрист пояснив: "Так, Вам обов'язково потрібно сплатити 8500 грн, інакше у подальшому вже прийдеться платити 17000 грн".

У разі ж несплати і цієї суми постанову ТЦК передадуть до виконавчої служби. Після цього сума боргу громадянина сягне вже майже 40000 гривень.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що посадовці можуть бути оштрафовані ТЦК на суму до 60 тисяч гривень.

Посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб чи громадських об’єднань отримують за порушення мобілізаційних законів штрафи, які є вищими за стягнення зі звичайних військовозобов’язаних громадян. Найбільший розмір адмінстягнення для цієї категорії складатиме уже від 34 до 59,5 тисяч гривень.

Додамо, ми повідомляли про те, коли штраф за порушення військового обліку треба платити не в ТЦК

Штраф за порушення правил військового обліку базово треба сплачувати у територіальному центрі комплектування. Але коли справу порушника передали в державну виконавчу службу, то штраф треба сплачувати саме там.