Штраф ТЦК надо уплатить, даже получив отсрочку на работе

Штраф ТЦК надо уплатить, даже получив отсрочку на работе

Дата публикации 23 марта 2026 00:30
Военнослужащие ТЦК оформляют документы. Фото: Винницкий ТЦК

Гражданин, нарушивший правила воинского учета, будет наказан административным взысканием. Штраф ТЦК обязано оплатить любое лицо, даже если оно имеет отсрочку от мобилизации. В случае неуплаты штрафа сумма долга возрастет в несколько раз.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Штраф для лица с отсрочкой

Военнообязанные граждане, а также призывники и резервисты, обязаны соблюдать правила воинского учета, определенные в законодательстве. В случае, если гражданин нарушает эти правила, он может быть оштрафован территориальным центром комплектования.

В некоторых случаях штраф может быть наложен на гражданина, который уже получил или только оформляет отсрочку от мобилизации. К юристам обратился гражданин, который для трудоустройства в школу был вынужден в приложении "Резерв+" признать факт нарушения (непройденную ВВК после потери статуса "ограниченно годный").

Мужчина пояснил, что после этого он получил отсрочку как педагогический работник. Гражданин поинтересовался, должен ли он платить штраф в такой ситуации.

Что будет, если не уплатить штраф

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что эти два процесса, штраф и отсрочка, являются несвязанными между собой. Адвокат Юрий Айвазян отметил: "Факт того, что Вы стали на учет, оформили отсрочку и собираетесь проходить ВВК, не освобождает Вас от ответственности за то, что Вы не выполнили обязанность и самостоятельно не прошли ВВК до 5 июня 2025 года".

По уплате штрафа, то, подчеркнул Айвазян, никто не снимает с гражданина его обязательства, указанные в законодательстве. Юрист пояснил: "Да, Вам обязательно нужно оплатить 8500 грн, иначе в дальнейшем уже придется платить 17000 грн".

В случае же неуплаты и этой суммы постановление ТЦК передадут в исполнительную службу. После этого сумма долга гражданина достигнет уже почти 40000 гривен.

Напомним, мы ранее писали о том, что должностные лица могут быть оштрафованы ТЦК на сумму до 60 тысяч гривен.

Должностные лица органов государственной власти, местного самоуправления, юридических лиц или общественных объединений получают за нарушение мобилизационных законов штрафы, которые выше взыскания с обычных военнообязанных граждан. Наибольший размер админвзыскания для этой категории будет составлять уже от 34 до 59,5 тысяч гривен.

Добавим, мы сообщали о том, когда штраф за нарушение воинского учета надо платить не в ТЦК

Штраф за нарушение правил воинского учета базово надо платить в территориальном центре комплектования. Но когда дело нарушителя передали в государственную исполнительную службу, то штраф надо платить именно там.

штраф военный учет мобилизация ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
