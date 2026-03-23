ТЦК не має права затримувати громадян не в розшуку

Перевірка документів групою оповіщення ТЦК.

Групи оповіщення територіального центру комплектування не мають права затримувати кожного військовозобов’язаного громадянина. Це право надається тільки тоді, коли громадянин перебуває у розшуку ТЦК. У інших випадках представники територіального центру комплектування можуть лише вручити повістку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Мобілізація групами оповіщення ТЦК

В Україні продовжується процес загальної мобілізації. У цьому процесі активну участь беруть так звані групи оповіщення.

Ці групи складаються із представників ТЦК та співробітників Національної поліції України. Групи оповіщення можуть затримувати тих чи інших військовозобов’язаних громадян.

До юристів звернувся такий громадянин, який поцікавився можливістю його затримання у випадку зустрічі із групою оповіщення ТЦК. Він зазначив, що оновив дані у "Резерв+", пройшов ВЛК, отримав статус "Придатний до служби у в/ч забезпечення, ТЦК та ін.".

Групи оповіщення мають право затримувати не усіх військовозобов’язаних

Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що затримання саме по собі не має застосовуватися щодо усіх військовозобов’язаних громадян. Адвокат Юрій Айвазян підкреслив: "Право затримати та доставити Вас до ТЦК станом на сьогодні наділена лише поліція й за умови того, що Ви знаходитесь у розшуку ТЦК".

Інший адвокат, Андрій Карпенко, підтвердив правомірність слів свого колеги. За словами Карпенка, "повноваження на здійснення адміністративного затримання мають лише поліцейські і тільки у разі, якщо в електронних базах поліції є дані про розшук цієї особи".

Юрист пояснив, які дії можуть бути застосовані щодо військовозобов’язаного, який не перебуває у розшуку. Андрій Карпенко наголосив: "За чинними нормами законодавства повноваження ТЦК та СП в частині оповіщення громадян про виклик обмежуються виключно врученням повістки, яка має бути належним чином оформлена".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як оскаржити адмінзатримання ТЦК.

Адміністративне затримання військовозобов’язаного можуть проводити лише поліцейські. У випадку неправомірності такого кроку військовозобов’язаний громадянин може подати скаргу на гарячі лінії чи у спеціалізовану прокуратуру.

Додамо, ми повідомляли про те, кого мають повідомити про затримання військовозобов’язаного громадянина групою оповіщення ТЦК.

Група оповіщення територіального центру комплектування має право за допомогою представника Нацполіції затримати військовозобов’язаного громадянина. Юристи пояснили, чи має при цьому поліцейський обов’язок повідомити про затримання громадянина і кому саме він має про це повідомити.