ТЦК не имеет права задерживать граждан не в розыске

ТЦК не имеет права задерживать граждан не в розыске

Дата публикации 23 марта 2026 21:40
Проверка документов группой оповещения ТЦК. Фото: znaj.ua

Группы оповещения территориального центра комплектования не имеют права задерживать каждого военнообязанного гражданина. Это право предоставляется только тогда, когда гражданин находится в розыске ТЦК. В других случаях представители территориального центра комплектования могут только вручить повестку.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация группами оповещения ТЦК

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации. В этом процессе активное участие принимают так называемые группы оповещения.

Эти группы состоят из представителей ТЦК и сотрудников Национальной полиции Украины. Группы оповещения могут задерживать тех или иных военнообязанных граждан.

К юристам обратился такой гражданин, который поинтересовался возможностью его задержания в случае встречи с группой оповещения ТЦК. Он отметил, что обновил данные в "Резерв+", прошел ВВК, получил статус "Годен к службе в в/ч обеспечения, ТЦК и др.".

Группы оповещения имеют право задерживать не всех военнообязанных

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что задержание само по себе не должно применяться в отношении всех военнообязанных граждан. Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "Право задержать и доставить Вас в ТЦК по состоянию на сегодня наделена только полиция и при условии того, что Вы находитесь в розыске ТЦК".

Другой адвокат, Андрей Карпенко, подтвердил правомерность слов своего коллеги. По словам Карпенко, "полномочия на осуществление административного задержания имеют только полицейские и только в случае, если в электронных базах полиции есть данные о розыске этого лица".

Юрист объяснил, какие действия могут быть применены в отношении военнообязанного, который не находится в розыске. Андрей Карпенко отметил: "По действующим нормам законодательства полномочия ТЦК и СП в части оповещения граждан о вызове ограничиваются исключительно вручением повестки, которая должна быть надлежащим образом оформлена".

Напомним, мы ранее писали о том, как обжаловать админзадержание ТЦК.

Административное задержание военнообязанного могут проводить только полицейские. В случае неправомерности такого шага военнообязанный гражданин может подать жалобу на горячие линии или в специализированную прокуратуру.

Добавим, мы сообщали о том, кому должны сообщить о задержании военнообязанного гражданина группой оповещения ТЦК.

Группа оповещения территориального центра комплектования имеет право с помощью представителя Нацполиции задержать военнообязанного гражданина. Юристы объяснили, имеет ли при этом полицейский обязанность сообщить о задержании гражданина и кому именно он должен об этом сообщить.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
