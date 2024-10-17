Задержание нарушителей военного учета ТЦК – что делать и как обжаловать

Полицейские задерживают нарушителя. Фото: porady.org.ua

Административное задержание военнообязанного могут проводить только полицейские. В случае неправомерности такого шага военнообязанный гражданин может подать жалобу на горячие линии или в специализированную прокуратуру.

Об этом рассказали специалисты Бесплатной юридической помощи.

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Административное задержание нарушителей военного учета производится после обращения территориального центра комплектования.

Само задержание производится не сотрудниками ТЦК, а работниками Национальной полиции Украины.

Как обжаловать админзадержание

Во-первых, если гражданин считает такое задержание незаконным, он может сообщить об этом на горячие линии:

Минобороны — 1512;

по вопросам мобилизации — 0 800 301 937.

Во-вторых, если во время админзадержания военнообязанному нанесли телесные повреждения, он имеет право обратиться с жалобой к руководителю специализированной прокуратуры для того, чтобы и внесла сведения об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, мы ранее писали о том, когда задержание группой оповещения ТЦК законно.

Также мы сообщали о том, как долго человека могут содержать в ТЦК.