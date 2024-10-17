Задержание нарушителей военного учета ТЦК – что делать и как обжаловать

Админзадержание ТЦК — как его обжаловать
Административное задержание военнообязанного могут проводить только полицейские. В случае неправомерности такого шага военнообязанный гражданин может подать жалобу на горячие линии или в специализированную прокуратуру.
Об этом рассказали специалисты Бесплатной юридической помощи.
Кто имеет право задерживать военнообязанных
Административное задержание нарушителей военного учета производится после обращения территориального центра комплектования.
Само задержание производится не сотрудниками ТЦК, а работниками Национальной полиции Украины.
Как обжаловать админзадержание
Во-первых, если гражданин считает такое задержание незаконным, он может сообщить об этом на горячие линии:
- Минобороны — 1512;
- по вопросам мобилизации — 0 800 301 937.
Во-вторых, если во время админзадержания военнообязанному нанесли телесные повреждения, он имеет право обратиться с жалобой к руководителю специализированной прокуратуры для того, чтобы и внесла сведения об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, мы ранее писали о том, когда задержание группой оповещения ТЦК законно.
Также мы сообщали о том, как долго человека могут содержать в ТЦК.
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