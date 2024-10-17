Затримання порушників військового обліку ТЦК - що робити та як оскаржити

Поліцейські затримують порушника. Фото: porady.org.ua

Адміністративне затримання військовозобов’язаного можуть проводити лише поліцейські. У випадку неправомірності такого кроку військовозобов’язаний громадянин може подати скаргу на гарячі лінії чи у спеціалізовану прокуратуру.

Про це розповіли фахівці Безоплатної правничої допомоги.

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Адміністративне затримання порушників військового обліку відбувається після звернення територіального центру комплектування.

Саме затримання проводиться не співробітниками ТЦК, а працівниками Національної поліції України.

Як оскаржити адмінзатримання

По-перше, якщо громадянин вважає таке затримання незаконним, він може повідомити про це на гарячі лінії:

Міноборони — 1512;

з питань мобілізації — 0 800 301 937.

По-друге, якщо під час адмінзатримання військовозобов’язаному завдали тілесні ушкодження, він має право звернутися зі скаргою до керівника спеціалізованої прокуратури для того, аби та внесла відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли затримання групою оповіщення ТЦК є законним.

Також ми повідомляли про те, як довго людину можуть утримувати в ТЦК.