Киевская прокуратура рассматривает более 60 производств против ТЦК

Киевская прокуратура рассматривает более 60 производств против ТЦК

Дата публикации 27 марта 2026 18:17
Киевская прокуратура рассматривает более 60 производств против ТЦК
Уведомление о подозрении в деле об уклонении от мобилизации. Фото иллюстративное: Генпрокуратура

Киевская специализированная прокуратура в сфере обороны рассматривает 63 уголовных производства в отношении работников Территориальных центров комплектования. Треть из них касается незаконной доставки граждан в ТЦК. Кроме того, есть производства о применении силы к гражданам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление руководителя Киевской специализированной прокуратуры Артема Новова на заседании Временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства во время действия военного положения.

Прокурор назвал статьи, по которым открыто производство против представителей ТЦК

"Всего 63 уголовных производства. Около 20 производств внесены по заявлениям лиц, относительно незаконного лишения свободы, а именно доставки их в центры комплектования сотрудниками ТЦК", сообщил прокурор.

Новов признал, что прокуратура видит системные проблемы в работе ТЦК.

"Представители ТЦК иногда прибегают к крайним или спорным методам выполнения возложенных на них обязанностей, а именно по применению силы в отношении военнообязанных", добавил он.

В частности открыто производство в отношении чиновника одного из ТЦК Киева.

"У нас есть производство в отношении одного из ТЦК города Киева, не буду озвучивать какого именно, но относительно того, что лицо указанного ТЦК применяло насильственные действия в отношении военнообязанных с целью обязательства их учить действия, которые они не хотели",  говорит Новов.

Как сообщали Новини.LIVE, во время заседания ВСК также стало известно, что ТЦК более 20 часов удерживали в своем помещении бывшего политзаключенного из Крыма Владимира Балуха. Мужчина рассказал, что у него отобрали телефон, надели наручники и поместили в комнату, похожую на камеру. При этом, у него есть инвалидность второй группы.

Кроме того, Новини.LIVE со ссылкой на нардепа Федора Вениславского писали, что уже в апреле в Украине будут новые подходы к мобилизации. Обещают снижение уровня общественного напряжения и справедливое распределение мобилизационной нагрузки.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
