Штраф ТЦК через Резерв+: як оплатити онлайн і чому може з’явитися новий штраф

Застосунок "Резерв+", де можна сплатити штраф.

Після змін у законодавстві громадяни отримали право на сплату штрафу від ТЦК дистанційно. Це можна зробити за допомогою застосунку "Резерв+". Але у багатьох громадян після такої сплати штрафу невдовзі з’являється повідомлення про нове порушення військового обліку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Мобілізація та покарання за її порушення

В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаного населення. Порушники мобілізації можуть бути покарані відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення чи навіть Кримінального кодексу.

Першим покаранням для порушників є адміністративне стягнення. Це штраф, який накладається на громадянина територіальним центром комплектування.

Громадянин, який здійснив адміністративне правопорушення, має сплатити штраф у встановлені законом строки. Станом на 2026 рік існує кілька варіантів для сплати штрафу.

Сплатив штраф через "Резерв+", але отримав новий штраф

Одним із таких варіантів є дистанційна сплата штрафу. Це можна зробити через мобільний застосунок "Резерв+".

До юристів звернувся громадянин, який планує сплатити штраф через "Резерв+". Він поцікавився, чи не виникнуть після такої сплати штрафу якісь проблеми.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, наголосив, що такі проблеми справді можуть з’явитися. Айвазян пояснив, які саме: "У багатьох чоловіків після сплати штрафу за неявку по повістці дійсно зникає запис про порушення правил військового обліку, проте, майже одразу може з'явитися запис вже про інше правопорушення".

В Україні усі військовозобов'язані чоловіки повинні дотримуватись правил військового обліку. А у разі їх порушень ТЦК та СП можуть виписати штраф у розмірі від 17 тис. грн. З 17 квітня 2025 року з'явилась можливість сплачувати половину від суми стягнення. Проте скористатися цією можливістю не так просто.

