Штраф ТЦК через Резерв+: как оплатить онлайн и почему может появиться новый штраф

Приложение "Резерв+", где можно оплатить штраф. Фото: Новини.LIVE

После изменений в законодательстве граждане получили право на уплату штрафа от ТЦК дистанционно. Это можно сделать с помощью приложения "Резерв+". Но у многих граждан после такой уплаты штрафа вскоре появляется сообщение о новом нарушении воинского учета.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация и наказание за ее нарушение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанного населения. Нарушители мобилизации могут быть наказаны в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях или даже Уголовным кодексом.

Первым наказанием для нарушителей является административное взыскание. Это штраф, который накладывается на гражданина территориальным центром комплектования.

Гражданин, совершивший административное правонарушение, должен уплатить штраф в установленные законом сроки. По состоянию на 2026 год существует несколько вариантов для уплаты штрафа.

Оплатил штраф через "Резерв+", но получил новый штраф

Одним из таких вариантов является дистанционная уплата штрафа. Это можно сделать через мобильное приложение "Резерв+".

К юристам обратился гражданин, который планирует оплатить штраф через "Резерв+". Он поинтересовался, не возникнут ли после такой уплаты штрафа какие-то проблемы.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, отметил, что такие проблемы действительно могут появиться. Айвазян объяснил, какие именно: "У многих мужчин после уплаты штрафа за неявку по повестке действительно исчезает запись о нарушении правил воинского учета, однако, почти сразу может появиться запись уже о другом правонарушении".

В Украине все военнообязанные мужчины должны соблюдать правила воинского учета. А в случае их нарушений ТЦК и СП могут выписать штраф в размере от 17 тыс. грн. С 17 апреля 2025 года появилась возможность платить половину от суммы взыскания. Однако воспользоваться этой возможностью не так просто.

