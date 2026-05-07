Штраф від 86 470 грн для українців: за яке порушення доведеться заплатити

Деяким українцям загрожують тисячі гривень штрафу у 2026 році. Суворе фінансове покарання чекає роботодавців, які офіційно не оформили найманих працівників. Санкція за одну непрацевлаштовану людину стартує від 86 470 грн, однак у деяких випадках сума може зрости втричі.

Які штрафи за неоформлення працівників

Намагаючись знизити податкові витрати, представники бізнесу можуть виплачувати працівникам зарплати "в конвертах". Але спроба обманути систему нерідко обертається проблемами для роботодавців, адже за неналежне оформлення трудових відносин загрожує сувора відповідальність.

Станом на 2026 рік передбачені такі штрафи за найм без трудового договору:

від 8 500 до 17 000 грн — для посадових осіб підприємств і ФОПів (стаття 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

від 17 000 до 34 000 грн — у випадку повторного аналогічного порушення протягом року;

10 мінімальних зарплат (86 470 грн) — за кожного неоформленого працівника (стаття 265 Кодексу законів про працю);

30 мінімальних зарплат (259 410 грн) — у разі повторного порушення протягом двох років.

Адміністративна та фінансова відповідальності не виключають одна одну і можуть бути застосовані одночасно. Варто врахувати, що кожен штраф стягують за конкретного працівника, який виконує посадові обов'язки неофіційно. Якщо бізнес найняв трьох людей без трудового договору, то розмір санкції складе щонайменше 260 000 грн.

Донарахування податків у 2026 році

Роботодавцям загрожують не лише штрафи за неоформлення трудових відносин. Це порушення додатково тягне донарахування невиплачених податків: 18% ПДФО, 5% військового збору та 22% єдиного соціального внеску. Намагання уникнути податкового навантаження призведе до масштабних фінансових втрат для бізнесу.

Зауважимо, ФОП на спрощеній системі можуть обійтися звичайним попередженням при першому порушенні трудового законодавства. Але якщо повторна перевірка виявить аналогічні недоліки, то підприємець отримає штраф на загальних підставах.

Під час воєнного стану в Україні передбачили пом'якшення для роботодавців. Якщо порушник виконає припис про усунення проблеми в повному обсязі та в установлений строк, відповідальність за статтею 265 Кодексу законів про працю застосовуватися не буде.

