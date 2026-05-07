Штраф от 86 470 грн для украинцев: за какое нарушение придется заплатить

Некоторым украинцам грозят тысячи гривен штрафа в 2026 году. Суровое финансовое наказание ждет работодателей, которые официально не оформили наемных сотрудников. Санкция за одного нетрудоустроенного человека стартует от 86 470 грн, однако в некоторых случаях сумма может вырасти втрое.

Какие штрафы за неоформление сотрудников

Пытаясь снизить налоговые расходы, представители бизнеса могут выплачивать работникам зарплаты "в конвертах". Но попытка обмануть систему нередко оборачивается проблемами для работодателей, ведь за ненадлежащее оформление трудовых отношений грозит суровая ответственность.

По состоянию на 2026 год предусмотрены такие штрафы за найм без трудового договора:

от 8 500 до 17 000 грн — для должностных лиц предприятий и ФЛП (статья 41 Кодекса Украины об административных правонарушениях);

от 17 000 до 34 000 грн — в случае повторного аналогичного нарушения в течение года;

10 минимальных зарплат (86 470 грн) — за каждого неоформленного работника (статья 265 Кодекса законов о труде);

30 минимальных зарплат (259 410 грн) — в случае повторного нарушения в течение двух лет.

Административная и финансовая ответственности не исключают друг друга и могут быть применены одновременно. Стоит учесть, что каждый штраф взимается за конкретного сотрудника, который выполняет должностные обязанности неофициально. Если бизнес нанял трех человек без трудового договора, то размер санкции составит не менее 260 000 грн.

Доначисление налогов в 2026 году

Работодателям грозят не только штрафы за неоформление трудовых отношений. Это нарушение дополнительно влечет доначисление невыплаченных налогов: 18% НДФЛ, 5% военного сбора и 22% единого социального взноса. Попытка избежать налоговой нагрузки приведет к масштабным финансовым потерям для бизнеса.

Отметим, ФЛП на упрощенной системе могут обойтись обычным предупреждением при первом нарушении трудового законодательства. Но если повторная проверка выявит аналогичные недостатки, то предприниматель получит штраф на общих основаниях.

Во время военного положения в Украине предусмотрели смягчение для работодателей. Если нарушитель выполнит предписание об устранении проблемы в полном объеме и в установленный срок, ответственность по статье 265 Кодекса законов о труде применяться не будет.

