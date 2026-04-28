Штрафы за фискальные чеки в 2026 году: какие ошибки нельзя допускать ФЛП

Некоторые мелкие ошибки могут грозить серьезными последствиями для физических лиц-предпринимателей. Среди распространенных штрафов для ФЛП — неправильная работа с регистратором расчетных операций (РРО). Кто-то не выдает клиентам фискальные чеки, когда это является обязательным, а кто-то допускает технические ошибки.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".

Штраф за невыдачу чека

Некоторые предприниматели не устанавливают РРО, чтобы сэкономить на оборудовании, и избегают фискализации расчетов. Это серьезная ошибка, которая влечет за собой штрафную санкцию в размере 100-150% стоимости проданных без чека товаров. Однако требование не распространяется:

на ФЛП 1 группы;

в случае получения оплаты по реквизитам IBAN через банковское учреждение;

если продавец предоставляет услуги и получает средства исключительно через дистанционные каналы.

Очень часто предприниматели ошибаются, пользуясь услугами NovaPay (фискализация обязательна) или эквайрингом (когда есть POS-терминал, оплата по ссылке, QR-код и т.д.). Также чек нужен в случае приема денег по реквизитам IBAN, если транзакция произошла с небанковского терминала самообслуживания.

Товарный учет и ошибки в чеках

Другая распространенная ошибка ФЛП — отсутствие товарного учета. Продажа товаров рисковой группы, в частности ювелирных украшений, лекарственных средств и технически сложных бытовых изделий, требует от предпринимателя хранения всех накладных и первичных документов. Если товарный учет не ведется, штраф — 100% стоимости продукции.

Еще одна мелочь, способная разорить продавца, касается технических ошибок при заполнении и выдаче фискальных чеков. Чаще всего ФЛП:

указывают неполный адрес торговой точки;

не регистрируют расчетные документы сразу после открытия смены;

устанавливают один ПРРО на несколько торговых точек;

регистрируют кассиром одного человека на разные адреса;

регистрируют кассиром человека, который не оформлен официально.

За неточности в чеках грозит штраф в размере 100% стоимости проданных товаров. Плюс контролирующий орган может инициировать проверку деятельности, подозревая неофициальный найм и уклонение от уплаты налогов.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, могут ли ФЛП со статусом УБД рассчитывать на налоговые льготы. В случае увольнения со службы предприниматели не получают налоговых упрощений, однако есть льготы отдельно для физических лиц. А действующим военным принадлежат государственные гарантии.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему украинцев могут оштрафовать на границе из-за личных вещей. Закон требует декларировать некоторые товары и валютные ценности. Уклонение карается крупным финансовым взысканием и конфискацией.