Штрафы за фискальные чеки в 2026 году: какие ошибки нельзя допускать ФЛП

Штрафы для ФЛП до 150%: какие распространенные ошибки дорого стоят
Некоторые мелкие ошибки могут грозить серьезными последствиями для физических лиц-предпринимателей. Среди распространенных штрафов для ФЛП — неправильная работа с регистратором расчетных операций (РРО). Кто-то не выдает клиентам фискальные чеки, когда это является обязательным, а кто-то допускает технические ошибки.
Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".
Штраф за невыдачу чека
Некоторые предприниматели не устанавливают РРО, чтобы сэкономить на оборудовании, и избегают фискализации расчетов. Это серьезная ошибка, которая влечет за собой штрафную санкцию в размере 100-150% стоимости проданных без чека товаров. Однако требование не распространяется:
- на ФЛП 1 группы;
- в случае получения оплаты по реквизитам IBAN через банковское учреждение;
- если продавец предоставляет услуги и получает средства исключительно через дистанционные каналы.
Очень часто предприниматели ошибаются, пользуясь услугами NovaPay (фискализация обязательна) или эквайрингом (когда есть POS-терминал, оплата по ссылке, QR-код и т.д.). Также чек нужен в случае приема денег по реквизитам IBAN, если транзакция произошла с небанковского терминала самообслуживания.
Товарный учет и ошибки в чеках
Другая распространенная ошибка ФЛП — отсутствие товарного учета. Продажа товаров рисковой группы, в частности ювелирных украшений, лекарственных средств и технически сложных бытовых изделий, требует от предпринимателя хранения всех накладных и первичных документов. Если товарный учет не ведется, штраф — 100% стоимости продукции.
Еще одна мелочь, способная разорить продавца, касается технических ошибок при заполнении и выдаче фискальных чеков. Чаще всего ФЛП:
- указывают неполный адрес торговой точки;
- не регистрируют расчетные документы сразу после открытия смены;
- устанавливают один ПРРО на несколько торговых точек;
- регистрируют кассиром одного человека на разные адреса;
- регистрируют кассиром человека, который не оформлен официально.
За неточности в чеках грозит штраф в размере 100% стоимости проданных товаров. Плюс контролирующий орган может инициировать проверку деятельности, подозревая неофициальный найм и уклонение от уплаты налогов.
