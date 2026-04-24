Интернет-магазин для ФЛП: какие 3 ошибки приведут к штрафам и аннулированию ЕН

Физические лица-предприниматели в Украине, которые занимаются интернет-торговлей, рискуют нарваться на большие штрафы. Продавать товары онлайн непросто, ведь налоговое законодательство имеет много подводных камней. Желательно узнать о них заранее, дабы подготовиться к потенциальной проверке контролирующего органа и минимизировать риски.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Налоговый кодекс Украины.

Отсутствие РРО

Нефискализированные продажи — прямой путь к административной ответственности. Используя платежные сервисы, в частности LiqPay, WayForPay, RozetkaPay, EvoPay и т.д., необходимо обязательно вести учет операций.

Аналогичная ситуация с NovaPay: получение денег через небанковское финансовое учреждение требует проведения транзакций через регистратор расчетных операций, независимо от способа перевода. Исключение — если оплата поступила через реквизиты IBAN с банковского счета.

Запрещенные способы расчетов

Находясь на едином налоге, ФЛП может принимать оплату за товар или услугу исключительно деньгами. Бартеры, взаимозачеты и другие неденежные расчеты прямо запрещены Налоговым кодексом. Следствием нарушения правил является аннулирование упрощенной системы.

"Один из самых распространенных скрытых рисков — подарочные сертификаты. Если вы продаете сертификаты, которыми потом можно получить товар — это уже не денежный расчет", — отметил юрист Богдан Янкив в собственном блоге.

Неправильный выбор группы ЕН

Для эффективного управления интернет-магазином лучше всего использовать 2 группу единого налога. На 1 группе интернет-торговля запрещена, а 3 группа предполагает повышенные расходы, поскольку приходится платить 6% с дохода вместо фиксированной ежемесячной суммы. Выбор неправильной группы может привести к доначислению налогов и переходу на общую систему.

