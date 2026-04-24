Інтернет-магазин для ФОП: які 3 помилки призведуть до штрафів та анулювання ЄП

Фізичні особи-підприємці в Україні, які займаються інтернет-торгівлею, ризикують натрапити на великі штрафи. Продавати товари онлайн непросто, адже податкове законодавство має багато підводних каменів. Бажано дізнатися про них завчасно, аби підготуватися до потенційної перевірки контролюючого органу та мінімізувати ризики.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Податковий кодекс України.

Відсутність РРО

Нефіскалізовані продажі — прямий шлях до адміністративної відповідальності. Використовуючи платіжні сервіси, зокрема LiqPay, WayForPay, RozetkaPay, EvoPay тощо, необхідно обов'язково вести облік операцій.

Аналогічна ситуація з NovaPay: отримання коштів через небанківську фінансову установу вимагає проведення транзакцій через реєстратор розрахункових операцій, незалежно від способу переказу. Виключення — якщо оплата надійшла через реквізити IBAN з банківського рахунку.

Заборонені способи розрахунків

Перебуваючи на єдиному податку, ФОП може приймати оплату за товар або послугу виключно грошима. Бартери, взаємозаліки та інші негрошові розрахунки прямо заборонені Податковим кодексом. Наслідком порушення правил є анулювання спрощеної системи.

"Один з найпоширеніших прихованих ризиків — подарункові сертифікати. Якщо ви продаєте сертифікати, якими потім можна отримати товар — це вже не грошовий розрахунок", — заначив юрист Богдан Янків у власному блозі.

Неправильний вибір групи ЄП

Для ефективного керування інтернет-магазином найкраще використовувати 2 групу єдиного податку. На 1 групі інтернет-торгівля заборонена, а 3 група передбачає підвищені витрати, оскільки доводиться сплачувати 6% з доходу замість фіксованої щомісячної суми. Вибір неправильної групи може призвести до донарахування податків і переходу на загальну систему.

