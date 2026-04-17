Продаж українських монет: які 3 умови повинні виконати ФОП для уникнення штрафу

Монети номіналом 5 копійок. Фото: кадр із відео

Доволі розповсюдженою практикою є заробіток на українських монетах. Деякі вироби мають високу нумізматичну цінність і дорого коштують. Однак існують обмеження на продаж металевих грошей, якщо йде мова про фізичних осіб-підприємців на єдиному податку.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на юриста Богдана Янківа.

Що заборонено продавати ФОП в Україні

Для ФОП на спрощеній системі існують чіткі заборони, висвітлені в законодавстві. Зокрема представники Державної податкової служби в індивідуальній консультації від 05.02.2026 року пояснили, що може продавати підприємець на ЄП без ризику штрафів чи анулювання єдиного податку.

Необхідно пам’ятати про три умови, дотримання яких збереже статус ФОП:

монети не є предметами мистецтва/антикваріату;

монети не виготовлені з дорогоцінних металів;

монети не належать до іноземної валюти.

"Ці три критерії — не довільний вибір податкової. Вони прямо випливають із заборон, встановлених Податковим кодексом для платників єдиного податку 1-3 груп. Пункт 291.5 статті 291 ПКУ містить перелік видів діяльності, якими єдинники займатися не можуть", — уточнив Богдан Янків.

Які монети можуть продавати ФОП

Якщо йдеться про звичайні обігові копійки чи пам’ятні монети НБУ, виготовлені з нейзильберу, латуні, нікелю тощо, жодних обмежень на продаж немає. Заборона діє лише на золоті/срібні/платинові вироби, оскільки вони вважаються банківськими металами, реалізація яких недопустима для ФОП на спрощеній системі.

Аби монета не потрапила під визначення предмету мистецтва чи антикваріату, важливо дотримуватися одного правила: рік виготовлення не повинен перевищувати 50 років. Довести наявність художнього, історичного, етнографічного, наукового значення важче, тому головний критерій — вік.

Зазначимо, заборона продажу монет не поширюється на фізичних осіб, які приймають оплату на особисті банківські картки. Можна бути підприємцем і реалізувати металеві вироби без прив’язки до статусу ФОП. Однак необхідно декларувати доходи, сплачуючи податки на загальних підставах — 18% ПДФО і 5% військового збору.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які паперові гроші більше не приймають в українських магазинах. Станом на квітень 2026 року з обігу вивели всі купюри номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень. Їх необхідно замінити монетами відповідної вартості.

Також Новини.LIVE розповідали, яку нову пам’ятну монету випустив Національний банк. Нумізматичний виріб має назву "Великодня радість. Писанка". Номінал монет — 10 гривень, тираж становить до 15 000 екземплярів, матеріал — срібло.