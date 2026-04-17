Главная Экономика Некоторым украинцам запрещено продавать монеты: что нужно знать в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 17 апреля 2026 12:52
Продажа украинских монет: какие 3 условия должны выполнить ФЛП для избежания штрафа
Монеты номиналом 5 копеек. Фото: кадр из видео

Довольно распространенной практикой является заработок на украинских монетах. Некоторые изделия имеют высокую нумизматическую ценность и дорого стоят. Однако существуют ограничения на продажу металлических денег, если речь идет о физических лицах-предпринимателях на едином налоге.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на юриста Богдана Янкива.

Что запрещено продавать ФЛП в Украине

Для ФЛП на упрощенной системе существуют четкие запреты, освещенные в законодательстве. В частности представители Государственной налоговой службы в индивидуальной консультации от 05.02.2026 года объяснили, что может продавать предприниматель на ЕН без риска штрафов или аннулирования единого налога.

Необходимо помнить о трех условиях, соблюдение которых сохранит статус ФЛП:

  • монеты не являются предметами искусства/антиквариата;
  • монеты не изготовлены из драгоценных металлов;
  • монеты не относятся к иностранной валюте.

"Эти три критерия — не произвольный выбор налоговой. Они прямо вытекают из запретов, установленных Налоговым кодексом для плательщиков единого налога 1-3 групп. Пункт 291.5 статьи 291 НКУ содержит перечень видов деятельности, которыми единщики заниматься не могут", — уточнил Богдан Янкив.

Читайте также:

Какие монеты могут продавать ФЛП

Если речь идет об обычных оборотных копейках или памятных монетах НБУ, изготовленных из нейзильбера, латуни, никеля и т.д., никаких ограничений на продажу нет. Запрет действует только на золотые/серебряные/платиновые изделия, поскольку они считаются банковскими металлами, реализация которых недопустима для ФЛП на упрощенной системе.

Чтобы монета не попала под определение предмета искусства или антиквариата, важно соблюдать одно правило: год изготовления не должен превышать 50 лет. Доказать наличие художественного, исторического, этнографического, научного значения труднее, поэтому главный критерий — возраст.

Отметим, запрет продажи монет не распространяется на физических лиц, которые принимают оплату на личные банковские карты. Можно быть предпринимателем и реализовать металлические изделия без привязки к статусу ФЛП. Однако необходимо декларировать доходы, уплачивая налоги на общих основаниях — 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие бумажные деньги больше не принимают в украинских магазинах. По состоянию на апрель 2026 года из обращения вывели все купюры номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен. Их необходимо заменить монетами соответствующей стоимости.

Также Новини.LIVE рассказывали, какую новую памятную монету выпустил Национальный банк. Нумизматическое изделие называется "Пасхальная радость. Писанка". Номинал монет — 10 гривен, тираж составляет до 15 000 экземпляров, материал — серебро.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
