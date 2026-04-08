В Украине появились новые 10 грн в уникальном дизайне: в НБУ показали фото

К Пасхе в Украине появилась новая памятная монета в форме писанки — это продолжение серии "Украинское наследие". Ее назвали "Пасхальная радость. Писанка". Эту традицию начали еще в прошлом году, и она уже стала своеобразной "изюминкой" праздничных выпусков.

Что изображено на новой украинской монете

Новая монета посвящена искусству росписи писанок — древней украинской традиции, которая символизирует культуру, мастерство и наследие народа. Кстати, в 2024 году писанкарство официально внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

На этот раз особое внимание уделили Полесью — одному из древнейших регионов Украины. Именно его орнаменты стали основой дизайна монеты.

От кстати продуманный до деталей. Лицевая сторона разделена на четыре части в форме креста — символа гармонии и единства. В каждом секторе — орнаменты различных частей Полесья

На обороте изобразили писанку с орнаментом Черниговского Полесья — "ружу" (звезду). Она ассоциируется со светом, теплом и весенним возрождением. Цвета тоже символические:

красный — это сила и здоровье;

черный — земля, память и защита.

Из чего изготовлена и сколько стоит новая монета

Тираж ограничен — до 15 тысяч штук, а ее стоимость составляет 8 832 грн. Купить монету можно с 7 апреля 2026 года в интернет-магазине НБУ и в банках-дистрибьюторах.

Монета серебряная (999 проба), весит чуть больше 31 грамма и имеет номинал 10 гривен. Ее украсили эмалью и специально "состарили" с помощью патинирования, чтобы добавить глубины виду.

