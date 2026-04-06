Монеты 1992 года стоят тысячи гривен: ценный номинал и разновидности

Монеты 1992 года стоят тысячи гривен: ценный номинал и разновидности

Дата публикации 6 апреля 2026 08:10
Дорогие монеты Украины: что можно выгодно продать и заработать деньги в 2026
Украинские монеты 1992 года изготовления. Фото: кадр из видео

Многие украинцы получают дополнительный доход, продавая старые копейки нумизматам. Коллекционеры ищут необычные металлические изделия и готовы платить за них тысячи гривен. Распознать их непросто, хотя есть признаки, по которым можно определить ценные монеты.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал "Монеты-ягодки".

1 гривна 1992 года чеканки

Больше всего редких и дорогих монет датируются именно 1992 годом изготовления. Тогда оборудование для чеканки только настраивали, а ошибки во время работы были нередки. Как результат, на копейках появлялись дефекты и браки.

Например, очень ценятся такие разновидности номинала 1 копейка 1992 года:

  • 1.1ААг, гладкий гурт — от 12 000 грн;
  • 1.1АА1, на гурте 1994 год — около 30 000 грн;
  • 1.1АА1.1, на гурте 1995 год — от 11 000 грн;
  • 1.1АА2, на гурте 1995 год — около 40 000 грн.
Монеты 1992 года стоят тысячи гривен: ценный номинал и разновидности - фото 1
Монеты номиналом 1 гривна 1992 года чеканки. Фото: Монеты-ягодки

"Плашки для нанесения гуртовой надписи быстро износились, поэтому специалисты работали над разработкой новых. Позже были изготовлены плашки с датами 1994 и 1995. Дату с обеих сторон так же отделяли три точки", — говорится на портале.

Пробные копейки чеканили английскими пуансонами с правильной датой 1992, поэтому получился интересный дефект: на гурте указан 1994 или 1995 год, а на аверсе — 1992.

1 гривна 1995 года изготовления

Тогда чеканили оборотные монеты тиражом примерно 52 000 штук. Некоторые штампы встречаются довольно редко, что положительно влияет на цену. Необходимо обратить внимание на такие разновидности номинала 1 гривна 1995 года:

  • 1БАг, гладкий гурт — от 7 000 до 9 000 грн;
  • 2ААг, гладкий гурт — от 2 800 до 5600 грн;
  • 2АА1.1, узкий кант — от 1 400 до 2 800 грн;
  • 2АА1.2, узкий кант — от 1 400 до 2 800 грн;
  • 2АА2, три точки на гурте — от 11 000 до 16 000 грн.
Монеты 1992 года стоят тысячи гривен: ценный номинал и разновидности - фото 2
Монеты номиналом 1 гривна 1995 года чеканки. Фото: Монеты-ягодки

Дороже всего можно продать монеты с тремя точками на гурте, однако найти их в обращении невероятно сложно. Если на аверсе указана дата чеканки, а на гурте — 1992, 1994 или 1996 год, коллекционеры готовы заплатить несколько тысяч гривен. Продать металлические экземпляры можно на онлайн-аукционах, например, Violity.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Германии хотят ввести округление суммы при наличных расчетах до ближайших 5 центов. Иными словами, придется отказаться от мелких монет номиналом 1 и 2 цента. Их почти не используют в расчетных операциях.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы могут заработать дополнительные деньги, продавая старые золотые украшения. Стоимость драгоценного металла находится на высоком уровне, поэтому доход будет достойным. Однако необходимо сравнить цены в нескольких ломбардах, дабы найти самое выгодное предложение.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
